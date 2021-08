Otro guiño político entre Arce y Copa, esta vez en Laja





29/08/2021 - 08:22:26

Página Siete.- Sólo unas horas después de conocerse la ruptura de Jallalla con la alcaldesa alteña Eva Copa, el presidente Luis Arce inauguró ayer junto con la autoridad edil las obras de mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en un acto que se convirtió en el tercer guiño político entre los exaliados. “Esta es una obra muy importante, la densidad demográfica que tiene la ciudad de El Alto, que prácticamente está colindando aquí nomás con nuestro municipio de Laja, hace que vengamos y trabajemos conjuntamente. Esta vez entre los dos municipios, el municipio de El Alto juntamente con Espas están haciendo una aducción para traer todas las aguas servidas hacia la planta. Es una obra que con la hermana Eva próximamente estaremos entregando”, expresó Arce durante su discurso. En el acto también participó y la alcaldesa de Laja, Luciana Condori, quien acompañó a Copa y Arce en la presentación. Más adelante el mandatario manifestó que llegó hasta Laja para decirles a Copa y Condori que está presto para trabajar. “Aquí estoy para decirle a nuestra alcaldesa de Laja, a nuestra alcaldesa de El Alto, que aquí estamos para trabajar. Queremos trabajar por nuestros alteños, son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Por nuestros hermanos de Laja queremos trabajar. Y aquí el Gobierno nacional una vez más muestra que cuando un gobierno sale del pueblo, trabaja para el pueblo”. Como ya sucedió en otras ocasiones, Copa no perdió oportunidad para expresar su respaldo a la administración de Arce. Hace unas semanas, la expresidenta del Senado anunció su decisión de trabajar directamente con el nivel central en el tema de la vacunación, luego de sentirse relegada del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz. “Tenga en cuenta presidente, los alteños no vamos a permitir que desestabilicen a nuestro Gobierno porque en El Alto, Luis Arce Catacora ganó con más del 70%. Así como garantizamos su triunfo, vamos a garantizar que culmine su gestión”, manifestó Copa hace dos semanas. La autoridad edil salió del MAS luego de que no se aceptó su postulación como candidata a la Alcaldía de El Alto rumbo a los comicios subnacionales. Aun así, consiguió la silla edil de la mano de la alianza Jallalla, cuyo representante es Leopoldo Chui, quien el jueves informó que se expulsó a Copa del partido por traición a su acuerdo. “Eva Copa, has traicionado a tu hermano. Mi persona te ha levantado (extendido) la mano para que seas candidata de El Alto cuando el MAS te ha expulsado de sus filas, te ha botado de sus filas. Hoy pagas con la misma moneda a Jallalla”, dijo Chui. El diputado del MAS Juanito Angulo señaló ayer que si ella quiere volver al partido, puede hacerlo, pero que eso lo determinará la estructura del partido.