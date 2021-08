Desesperación y miedo en la fase final del puente aéreo entre Afganistán y Estados Unidos





29/08/2021 - 07:56:42

Infobae.- El puente aéreo para sacar de Afganistán a extranjeros y civiles en riesgo bajo el nuevo régimen talibán entró este domingo en su fase final, a solo tres días de culminarse la retirada estadounidense de ese país. La gran mayoría de países pusieron fin a sus operaciones en el aeropuerto internacional Hamid Karzai y varios reconocieron no haber podido poner a salvo a todas las personas previstas. Desde el 14 de agosto, víspera de la caída de Kabul a manos de los talibanes, unos 112.000 extranjeros y afganos fueron evacuados. Entre tanto, el Gobierno norteamericano ha sido enfático en sus alertas de posibles nuevos ataques en las instalaciones. Nuevamente se pidió a los ciudadanos alejarse del lugar. “La situación en el lugar sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto sigue siendo alta”, escribió el presidente de Estados Unidos en un comunicado tras reunirse con sus asesores militares y de seguridad. LOS BRITÁNICOS DEJARON AFGANISTÁN “El último vuelo transportando al personal de las Fuerzas Armadas británicas ha dejado Kabul”, tuiteó este sábado el ministro británico de Defensa, dando por concluida una operación que permitió evacuar a 15.000 personas. Horas antes habían anunciado el despegue del último vuelo de evacuación de civiles. Según el ministro Ben Wallace, entre 800 y 1.100 afganos elegibles para ser reubicados en Reino Unido se quedaron en tierra. La operación “salió tan bien como se pudo”, pero fue “desgarrador” no haber “podido sacar a todos”, reconoció el jefe de las fuerzas armadas británicas, el general Nick Carter. OTROS PAÍSES El viernes por la noche fue Francia quien anunció el fin de su puente aéreo tras haber puesto a salvo a casi 3.000 personas desde el 17 de agosto. El Gobierno explicó que no se podía continuar con las evacuaciones “al no darse las condiciones de seguridad en el aeropuerto” de Kabul por “la rápida retirada de las fuerzas estadounidenses”. En días anteriores, numerosos países occidentales habían dado por concluidas sus operaciones de repatriación y evacuación (Alemania, Canadá, Australia, España, Italia, Holanda). Alemania sacó a 5.300 personas, Italia a 4.900, Australia a 4.100, Canadá superó las 3.700, España más de 2.200. Pero el mayor contingente de evacuados es de Estados Unidos, que mantendrá su operativo “hasta el último momento”. LOS PRÓXIMOS DÍAS Francia propuso la puesta en marcha de operaciones humanitarias con otros países aliados para rescatar a aquellos que se quedaron rezagados en este puente aéreo. El presidente Emmanuel Macron aseguró este sábado que hay “discusiones” con los talibanes para “proteger y repatriar afganas y afganos” en situación de riesgo. Italia se dijo “dispuesta, junto a Naciones Unidas y los países limítrofes con Afganistán, a trabajar para garantizar la posibilidad de salir a estas personas que han colaborado con nosotros estos 20 años”. El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que moverá “cielo y tierra” para continuar las evacuaciones después del 31 de agosto. MILES EN EL AEROPUERTO De acuerdo con las últimas informaciones estadounidenses al respecto, el sábado por la mañana, alrededor de 5.400 personas todavía estaban en el aeropuerto esperando poder tomar un avión. El jueves por la noche, un ataque suicida reivindicado por la rama regional del grupo Estado Islámico mató a decenas de civiles y 13 soldados estadounidenses. Dos fuentes sanitarias del antiguo gobierno cifran en al menos 90 las víctimas civiles, pero medios locales elevan el balance a 170.