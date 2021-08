Cristiano Ronaldo en el Manchester United recibirá un salario de 660 mil dólares semanales





28/08/2021 - 20:47:45

Infobae.- La llegada de Cristiano Ronaldo ha revolucionado al Manchester United y a la Premier League. El portugués regresa luego de 12 años al club con el que supo ganar la Champions League en 2008, entre otros títulos, y ya hay gran expectativa entre los fanáticos por volver a gritar sus goles con la camiseta de los Diablos Rojos. La contratación del atacante, de último paso por la Juventus de Italia, es una gran apuesta de los directivos del equipo, quienes no han escatimado recursos a la hora de pactar el salario que percibirá en sus dos años de contrato. No sorprende que, a partir de esta semana, CR7 pasará a ser el futbolista mejor pago de todo el plantel que dirige el entrenador Ole Gunnar Solskjaer, quien fuera su compañero dentro de la cancha entre 2003 y 2007. Según reveló el diario inglés The Sun, el ganador de cinco Balones de Oro percibirá una cifra cercana a las 480 mil libras semanales, lo que equivale a unos 660 mil dólares estadounidenses. Aunque en un principio los agentes de Cristiano habían pedido 510 mil libras semanales, luego aceptaron una rebaja para poder cerrar el acuerdo con el United en el marco de un contrato por dos temporadas. De esta manera, el futbolista percibirá unos 25 millones de libras por año. Segundo en la tabla de jugadores con mejores salarios quedó el arquero español David de Gea, quien percibe 375 mil libras a la semana (19,5 millones anuales), seguido por dos de los refuerzos del equipo para esta campaña, el británico Jadon Sancho y el francés Raphael Varane, que se llevan 350 mil y 340 mil, respectivamente en el mismo período. El galo Paul Pogba quedó en el cuarto lugar, con 290 mil. Cabe recordar que el United desembolsó unos 15 millones de euros para liberarlo del club de Turín. Pero además puede llegar a pagar unos 8 millones de euros extras en concepto de bonus por objetivos (de los cuales 5 millones son altamente alcanzables). De esta manera la Juventus, que atraviesa problemas económicos, logró hacer caja con un jugador de alta edad y se liberó de un salario de considerable carga para sus arcas. Por estos días, Cristiano está en Portugal y se espera que durante el fin de semana viaje con destino a Manchester junto a su novia, la modelo Georgina Rodríguez, y sus cuatro hijos. La prensa inglesa se hizo eco de las versiones que indican que uno de sus primeros objetivos al llegar sería conseguir una “mega-mansión” en la cual establecer su residencia. Aunque coqueteó con un posible arribo al Manchester City, los destinos del portugués y del United han vuelto a encontrarse. Y, según trascendió una vez sellado el acuerdo, hubo una persona que fue clave para llegar a este acuerdo: Sir Alex Ferguson. El histórico entrenador de los Diablos Rojos fue quien levantó el teléfono y llamó a CR7 para que regresara al club en el que supo brillar entre 2003 y 2009. Ahora será tan solo cuestión de horas para que el gran anhelo de los fanáticos pueda verse cumplido de manera definitiva con el primer entrenamiento del atacante luso a las órdenes de Solskjaer.