Biden: Un nuevo ataque al aeropuerto de Kabul es muy probable en 24 a 36 horas





28/08/2021 - 20:13:31

RT.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó que es "muy probable" que un nuevo ataque al aeropuerto de Kabul ocurra en las próximas 24-36 horas. "Este ataque [de EE.UU. contra el Estado Islámico] no fue el último. Continuaremos persiguiendo a cualquier persona involucrada en aquel ataque atroz y hacerles pagar por ello", declaró en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Biden destacó que "la situación en el terreno sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de un ataque terrorista al aeropuerto [de Kabul] sigue siendo alta". "Nuestros comandantes me informaron que un ataque es muy probable en las próximas 24-36 horas", señaló en ese contexto, agregando que les dio instrucciones "para tomar todas las medidas posibles para priorizar la protección de los efectivos y garantizar que tengan todas las autoridades, recursos y planes para proteger a nuestros hombres y mujeres en el terreno". Asimismo, hizo hincapié en que Washington continuará evacuando a los civiles de Afganistán. Este viernes, EE.UU. llevó a cabo un ataque con drones contra un "lugarteniente" del Estado Islámico en el este de Afganistán, un día después del atentado terrorista a las afueras del aeropuerto de Kabul que acabó con la vida de más de 170 personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses. El presidente de estadounidense, Joe Biden, declaró que su país "no perdonará" a los autores de los atentados y prometió que "los cazará y les hará pagar". En ese contexto, el mandatario dijo que ordenó preparar ataques contra líderes y objetivos del Estado Islámico. Además, prometió aprobar un aumento del contingente militar de su país en Afganistán si es necesario. Dos terroristas de alto nivel VOA.- El pronunciamiento del mandatario se produce después de que el Pentágono informara horas antes el sábado, que esos terroristas "de alto nivel" del ISIS-K murieron durante el ataque con dron ejecutado el viernes por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en respuesta a la muerte de trece militares en el atentado contra el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul. "Ayer, las Fuerzas Militares condujeron una incursión como parte de una operación de contraterrorismo contra un organizador y facilitador de ISIS-K", confirmó el sábado el mayor general Hank Taylor, en rueda de prensa desde el Pentágono. "Puedo confirmar ahora que dos objetivos de alto rango del Estado Islámico fueron abatidos". El militar aseguró, además, que no se produjeron víctimas civiles.