Amparo Carvajal: Me siento masacrada, es el momento más difícil de los derechos humanos





28/08/2021 - 19:23:24

El Deber.- “Me siento masacrada”, con esa expresión resumió Amparo Carvajal, presidente la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (Apdhb), su realidad luego de sufrir varios ataques de sectores oficialistas que desacreditan su trayectoria por ser una de las principales voces que pide la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez. Incluso sostuvo que Bolivia vive la peor etapa en materia de derechos humanos. Carvajal dijo esto en una entrevista realizada la mañana de este sábado en el programa ¡Qué Semana!, que se emite por EL DEBER Radio. La mujer, que fue fundadora de esta organización en plena dictadura, se defendió de las sindicaciones desde el Gobierno y sus sectores afines. Lamentó que no se le reconozca el esfuerzo que hizo en los años de dictadura, entre los 70 y 80, en defensa de las personas perseguidas que opinaban diferente. Además, lamentó que, desde la educación no se recuerde este tipo de luchas en el país. Recordó que su defensa de los derechos humanos comenzó en la clandestinidad durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1977. “Como era la dictadura de Banzer no podíamos ser legales, y estuvimos en reuniones clandestinas. En el año 1976 fundamos la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que se acoge a la Federación Internacional de Derechos Humanos”, recordó. Carvajal también se refirió a la gestión de Jeanine Áñez y valoró que ella tomara las riendas del país en un momento complicado y con varios factores en su contra. “A esta señora, le tocó meterse en este lío entrando al poder con un legislativo que la bloqueaba y no la dejaba actuar”, sostuvo. No obstante, señaló que nunca compartió la actitud del exministro de Gobierno, Arturo Murillo y otras autoridades de ese gobierno transitorio. Durante la gestión de Áñez se produjeron muertes en las localidades de Senkata y Sacaba en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y sectores movilizados afines al expresidente Evo Morales. Sobre esto Carvajal dijo que es necesario “ver qué causas han provocado estas masacres”. La activista comentó que actualmente el país vive uno de sus peores momentos en materia de derechos humanos. Esto debido a la detención irregular de la exmandataria y a la persecución política de personas contrarias al gobierno. “Es el momento más difícil de los derechos humanos en Bolivia", sostuvo Para ella, todos los hechos ocurridos en 2019 pudieron ser evitados si se respetaban los resultados preliminares que anticipaban una segunda vuelta electoral. “¿Por qué no se respetó la Constitución e ir a una segunda vuelta y no escapar? Ellos quisieron entrar a todo o nada”, dijo. Ataque en redes sociales Carvajal también habló sobre los ataques que sufre por redes sociales donde incluso la acusan de ser dueña de un edificio de varios pisos en La Paz y que vive de sus alquileres. Negó esta situación y dijo que adquirió un departamento en los años 80 por 15.000 dólares que después transfirió a Apdhb. Esta organización, a lo largo de los años, recibió en calidad de donación varios inmuebles que alquila para sustentar sus actividades. Incluso sostuvo que buscan crear paralelismo con el fin de apropiarse de estos inmuebles. Carvajal lamentó el ataque que sufre a través de las redes sociales a las que calificó como “un cúmulo de corrupción”. “Por qué me atacan sino yo no ataco a nadie”, lamentó. Desde la detención de Áñez, Carvajal cuestionó el proceso judicial que lleva adelante el Ministerio Público y el Gobierno, y lamentó que la exautoridad no se pueda defender en libertad. Su defensa de la ex-presidenta ha hecho que varios sectores la cuestionen.