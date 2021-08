Arce insta a vacunarse ante una eventual cuarta ola del COVID-19





28/08/2021 - 18:23:53

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, instó este sábado a la población a prepararse ante la posible llegada de una cuarta ola del COVID-19, por ello pidió que acudan a los puntos de vacunación masiva. También exhortó a las autoridades subnacionales a que aceleren la inmunización colectiva. “Hay que vacunarse, hay que estar preparados ante una eventual cuarta ola que puede venir, tenemos que estar preparados. Pedimos el aporte, la contribución de la ciudadanía, de nuestros hermanos y hermanas para que acudan masivamente a los puntos de vacunación, eso muy importante”, recalcó la autoridad. Asimismo, exhortó a las autoridades subnacionales para que, desde las alcaldías y gobernaciones, se acelere la vacunación a toda la población porque el Gobierno nacional garantiza la dotación de dosis. “Hemos enfrentado el problema de la pandemia con vacunas, y pruebas antígeno nasal entregadas gratuitamente a nuestras alcaldías para que no haya persona que no esté vacunada. Por eso pedimos a nuestros alcaldes que pisemos el acelerador en la vacunación, hay que vacunar a todos y a todas”, reiteró. Arce desmintió también que las vacunas causen efectos secundarios e instó a la población inmunizarse lo antes posible. “Es mentira que uno cuando se pone la vacuna se vuelve hombre lobo, es mentira que cuando uno se pone la vacuna hay algunas disfuncionalidades, no es verdad hermanos, hay que vacunarse, hay que estar preparados”, enfatizó.