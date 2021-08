Contraloría: OEA no cumplió ningún parámetro ni norma internacional, por lo que no hizo ninguna auditoría para emitir informe sobre las elecciones





28/08/2021 - 11:40:47

ABI.- El procurador general, Wilfredo Chávez, informó este sábado que un pronunciamiento técnico remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) a la Procuraduría General del Estado (PGE) determinó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió ningún parámetro ni norma internacional, por lo que no hizo ninguna auditoría para emitir su informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019. “Un informe oficial de la Contraloría ha destapado que no ha habido jamás una auditoría, Nosotros vamos a iniciar lo que corresponda, con relación a este informe, para que se sepa la verdad en el foro que sea necesario, para que este tema no quede en la impunidad (…). La Contraloría General del Estado ha demostrado con carácter objetivo que jamás ha habido un informe de auditoría, jamás el pueblo boliviano ha conocido una auditoría de la OEA”, denunció en conferencia de prensa. La autoridad detalló que el informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no verificó ninguna de las 35.000 actas del cómputo oficial de manera objetiva. “Ellos no han estado en los departamentos, no han verificado las 35.000 actas; en resumen, no ha hecho auditoría”, señaló. Chávez condenó que ese informe preliminar de la OEA se haya presentado de forma anticipada, incumpliendo el acuerdo con el Estado boliviano y difundiendo sus resultados el 10 de noviembre en la madrugada, sin hacer la entrega oficial al Gobierno como correspondía, por lo que calificó esa acción como una “labor política golpista”. Asimismo, el informe de la Contraloría advierte que la Secretaría General de la OEA no cumplió con el acuerdo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido. "Se pudo advertir que la Secretaría General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido, sin que tampoco se advierta en el indicado documento el empleo de las Normas Especiales de Auditoría Gubernamental del Estado boliviano y tampoco Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (...) emitiendo un pronunciamiento sin evidencia suficiente", señala el análisis realizado por la CGE. El procurador afirmó que, como refiere el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el documento presentado por Almagro solo provocó el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019.