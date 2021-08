Eva Copa: Le negué al señor (Leopoldo) Chui que el municipio sea un cuoteo familiar





28/08/2021 - 08:16:35

Erbol.- La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, dijo sentirse decepcionada por la actitud del asambleísta departamental Leopoldo Chui a quien lo acusó de pretender manejar a la Alcaldía de El Alto como un “cuoteo familiar”. La respuesta de la burgomaestre surge luego que el dirigente de la agrupación “Jallalla” haya anunciado su expulsión y la haya acusado de “traicionar” al frente con el cual obtuvo la victoria en los pasados comicios subnaconales. “Lo que le negué al señor (Leopoldo) Chui es que el municipio sea un cuoteo familiar, el municipio es para gente que esté preparada y que venga para ayudarnos a sacar a la ciudad adelante”, afirmó. Según la resolución emitida por Jallalla, Copa no cumplió con los programas, principios y valores de la agrupación además del convenio de compromiso institucional del 28 de diciembre de 2020. La alcaldesa dijo que la decisión tomada no la afecta, porque no se inscribió a ese frente político. Afirmó que ahora es un “alma libre” y puede reunirse con las organizaciones sociales que la apoyan para trabajar junto con ellos. “Mi delito fue pedir un congreso de Jallalla, en el que me pueda presentar y pueda conocer a la militancia porque no tuve la oportunidad de hacerlo y ese fue mi delito, que sea más democrático y participativo”, sostuvo. Copa acusó a Chui de usurpar funciones del jefe de la agrupación ciudadana quien sería Víctor Contreras.