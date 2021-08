Comisión de la ALP hará análisis jurídico y constitucional de aplicabilidad en el caso del juicio contra Añez





28/08/2021 - 08:02:25

ABI.- El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, explicó este viernes que la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hará el análisis jurídico y constitucional sobre la aplicabilidad de la normativa legal en el caso de la proposición acusatoria en contra de la exmandataria de facto Jeanine Áñez. “La Comisión tiene que analizar jurídicamente y constitucionalmente la aplicabilidad de la norma, es fundamental”, dijo en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv. La entidad legislativa está conformada por representantes de las bancadas de los partidos políticos MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. Según Angulo, el análisis verificará los antecedentes sobre cómo Áñez llegó a beneficiarse de la sucesión presidencial en 2019, luego de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. Sin embargo, el legislador recordó que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue textual al establecer que hubo una ruptura constitucional, porque Áñez no tenía el quórum legislativo pertinente y legal para ser presidenta de la Cámara de Senadores ni en el pleno de la ALP. “Entonces, ¿Qué te está diciendo ahí? Que no cumplió con la Constitución y el artículo 161, el numeral tres, es textual, cuando una presidenta, ya sea por mandato popular o por mandato legislativo, tiene que hacer el juramento pertinente ante la Asamblea Legislativa. Y nos preguntamos, ¿la señora Áñez hizo ese juramento?, la repuesta es que no hizo ese juramento”, sentenció. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, informó el 26 de agosto que la Sala Plena determinó remitir el informe sobre la proposición acusatoria en contra de la exmandataria de facto a la ALP. El Órgano Legislativo tendrá que dar su aprobación para iniciar un juicio de responsabilidades. La proposición acusatoria fue planteada en contra de Áñez por genocidio, lesiones graves y leves, además de lesiones graves seguidas de muerte en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) durante los hechos luctuosos de 2019.