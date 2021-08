Añez acude a la CIDH ante la omisión que se da en Bolivia a su decadente estado de salud





28/08/2021 - 07:52:17

El Deber.- En Bolivia se agotaron las instancias judiciales para que la expresidenta Jeanine Áñez acceda a un tratamiento específico que contrarreste su deteriorado de salud y la defensa de la exmandataria dio un nuevo paso. Esta vez acude al exterior, específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional al que se solicitó una medida cautelar de protección, tomando en cuenta la "omisión" que se registra en Bolivia para que Áñez pueda tratarse y defenderse en libertad (o con medidas más flexibles). En un contacto con EL DEBER, uno de los abogados defensores de la exmandataria, Luis Guillén, sostuvo que la solicitud fue enviada el miércoles y este viernes se tuvo una primera entrevista con la CIDH y se espera que se notifique al Estado para que proporcione información para encauzar el pedido y así, por medio del ente internacional, la solicitud llegue a buen puerto. Guillén lamentó que haya una vulneración sistemática de los derechos humanos de la expresidenta y apuntó al Estado como responsable de incumplir su obligación de dar garantías a la salud física y sicológica de Áñez, quien se encuentra recluida preventivamente desde marzo pasado por los supuestos delitos de genocidio, sedición, terrorismo y conspiración. El jurista sostuvo que existe una omisión por parte del Estado, en sus tres instancias (Ejecutiva, Legislativa y Judicial), desde donde no se da importancia a la salud de Áñez y no se hace referencia o se minimiza el asunto, incluso el intento de suicidio de la expresidenta hace una semana en el interior del penal de Miraflores, a decir de Guillén. Por otro lado, la defensa de la exmandataria consideró que Régimen Penitenciario no ha proporcionado el tratamiento adecuado a las constantes descompensaciones de la exmandataria y no se preocupa por cesar sus malestares. "No han procurado la mejora de su estado de salud en todo este tiempo. El Gobierno ha contribuido a esta situación promoviendo otros procesos y hay asambleístas que al parecer buscan dañar la dignidad de la exmandataria al no prestar importancia a su estado", enfatizó el abogado. También enfocó su crítica contra la justicia, que opta por instaurar diferentes procesos negando atenciones médicas adecuadas a Áñez. Por las "amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria", se dio la solicitud a la CIDH. Un informe presentado el 18 de agosto por expertos independientes contratados por la CIDH advierte la necesidad de revisar en Bolivia la existencia de "tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes", para evitar su utilización "de manera arbitraria". El mismo informe cuestiona la independencia del sistema judicial en Bolivia y ante este escenario diferentes organismos internacionales han emitido pronunciamientos, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, diferentes embajadas y expresidentes iberoamericanos.