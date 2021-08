Copa: Quienes se opongan al juicio de responsabilidades de Añez serán cómplices





27/08/2021 - 20:57:02

Página Siete.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se manifestó este viernes sobre el posible juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina Jeanine Añez y afirmó que aquellos legisladores que voten en contra serán considerados "cómplices" de los hechos de 2019. "Si no apoyan, ellos son cómplices, porque no estarían aprobando un proceso que solo nos lleva a sancionar a gente que firmó un documento y dio carta blanca para que asesinen a nuestros hermanos y eso el pueblo entero lo va a tener presente. Eso es dar la espalda a la propia gente", declaró Copa, en entrevista con Radio Éxito. Las palabras de la alcaldesa se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia remitiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional la proposición acusatoria en contra de Añez para el juicio de responsabilidades por las muertes de Senkata y Sacaba, durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019 Para aprobar el proceso contra la exmandataria, la Asamblea debe contar con dos tercios de votos. Con 94 legisladores, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuenta con mayoría absoluta, pero requiere de los votos de legisladores de los partidos de la oposición: Comunidad Ciudadana (52 legisladores) y Creemos (20 legisladores). Respecto a los reiterados pedidos de que sea citada a declarar por el presunto golpe de Estado de 2019, la autoridad edil aseguró que, en caso de ser llamada, se presentará ante la Fiscalía. "Yo no estoy para hacer protagonismo político. Si la Justicia me llama, yo iré. Yo no estoy como otros colegas que fueron voluntariamente para tener prensa", recalcó. "Es un tema delicado y todos esperamos que la Justicia actúe de manera neutra para que estos hechos no vuelvan a pasar".