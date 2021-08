El SIN detecta que más de 40 personas no pagaron el Impuesto a las Grandes Fortunas





27/08/2021 - 20:55:08

Erbol.- Más de 40 personas, que tienen un patrimonio superior a los Bs 30 millones, fueron detectadas por no haber pagado el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón. “Estamos aproximadamente fiscalizando a más de 40 ciudadanos ya como administración tributaria que nosotros en el análisis de inteligencia fiscal de revisión hemos detectado y que consideramos que tienen un patrimonio superior a los Bs 30 millones”, afirmó en rueda de prensa. Hasta abril fue recaudado más de Bs 240 millones por el IGF. Este monto significa superó en más de 100% la meta inicialmente fijada. El SIN solicitó a Derechos Reales (DDRR) información sobre personas naturales que registren más de diez bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2020. Mientras que a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se pidió cruzar la información de depósitos y bienes de los contribuyentes. Cazón afirmó que la documentación requerida a DDRR aún no les llegó, aunque dijo que se realizará “procedimientos alternos” para contar con la información de los más de 40 contribuyentes que no habrían pagado el IGF.