El Pentágono confirmó que hubo un solo atacante suicida en el atentado de Kabul que dejó más de 170 muertos





27/08/2021 - 19:46:56

Infobae.- El Pentágono dijo este viernes que hubo una única explosión fuera del aeropuerto Kabul, y no dos como informó el jueves, tras el atentado que se cobró la vida de más de 170 personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses. El subdirector de Logística del Estado Mayor de EEUU, el general Hank Taylor, dijo en una rueda de prensa que finalmente no creen que hubiera un segundo estallido el jueves “en o cerca” del Hotel Baron, próximo al aeropuerto. “Por tanto, solo hubo un único suicida con una bomba”, indicó Taylor, quien agregó que todavía no están seguros de cómo se cometió este error de información, pero que posiblemente se produjo en medio de “la confusión durante unos eventos dinámicos”. El jueves, el jefe del Comando Central de EEUU (CENTCOM), general Kenneth McKenzie, informó poco después del atentado que se habían producido dos explosiones llevadas a cabo por dos suicidas del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) con chalecos de explosivos. Según McKenzie, un estallido tuvo lugar en uno de los accesos del aeropuerto de Kabul, la llamada Abbey Gate, y el otro cerca del Hotel Baron. McKenzie apuntó que las deflagraciones estuvieron seguidas de un ataque armado de miembros del ISIS en la zona. La rama del ISIS en Afganistán ha reivindicado la autoría del atentado del jueves. De acuerdo a una fuente oficial afgana, al menos 170 personas murieron y otras 200 resultaron heridas en el ataque del jueves. Joe Biden dijo que EEUU responderá “con fuerza” al atentado El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el jueves “perseguir” a los autores de los atentados suicidas con bomba en Kabul. “Para aquellos que ejecutaron este ataque, así como para cualquiera que le desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar”, dijo. Estados Unidos responderá “con fuerza y precisión”, afirmó, luego de que el grupo terrorista ISIS-K se atribuyera el mortal atentado. En un discurso solemne a la nación desde la Casa Blanca, Biden llamó “héroes” a los militares estadounidenses abatidos y dijo que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes, cuando se prevé la retirada final de las tropas militares de Estados Unidos. “No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, aseguró el mandatario demócrata. Biden reconfirmó también que no moverá esa fecha límite del 31 de agosto para completar la salida de Afganistán tras dos décadas de guerra. “No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, dijo Biden en un discurso televisado.