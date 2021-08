Piloto aterriza una avioneta en medio de una autopista con alto tráfico vehicular en EE.UU.







27/08/2021 - 17:47:26



Un avión monomotor realizó este martes un aterrizaje de emergencia en medio de una carretera interestatal al norte de San Diego (California, EE.UU.). Como resultado, varios vehículos fueron colisionados por la avioneta, y se produjeron diversos daños material y horas de atascos por el cierre de la autopista para controlar la emergencia.

Video captures moment small plane hits several cars in emergency landing on California highway. No injuries reported. Video by Ian Dyer https://t.co/YHe36uEHbK pic.twitter.com/Y4mVtG2pmT