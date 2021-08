Novillo pide a las FFAA evitar que con incendios se conspire contra el Gobierno





27/08/2021 - 14:45:32

La Razón.- El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, pidió este viernes a las Fuerzas Armadas defender el medioambiente e impedir que con los incendios forestales se “conspire” contra el gobierno de Luis Arce. “Yo quiero pedirles a nuestras Fuerzas Armadas (…) que vayamos con el objetivo de defender la vida, el medioambiente y ese recurso natural que tenemos en la Chiquitanía, (…) nuestra tarea es que el fuego no logre vencernos y menos (…) que enciendan con el juego político para generar conspiraciones contra nuestro Gobierno nacional, porque vemos en algunas noticias y algunas redes la responsabilidad que quieren asignarle a nuestro Gobierno”, dijo. Entonces, según insistió la autoridad gubernamental, “el objetivo es que no puede vencernos el fuego ni vencernos el enemigo del pueblo, de la patria y del patrimonio” natural de la Chiquitanía, región ubicada en el departamento de Santa Cruz, que en 2019 fue la zona más devastada por los incendios. Es así que “desde que recibimos el reporte de (nuevos) incendios en la Chiquitanía, el presidente (Luis Arce) me instruyó que nuestra misión era controlar todo el fuego (…) y no se vuelvan a repetir los desastres de 2019”, ratificó Novillo durante un acto de entrega de material contra incendios forestales en apoyo al plan “Fuego Cero” en la Chiquitanía. De acuerdo con su versión, los “desastres” de 2019 tampoco fueron solo por incendios forestales habituales, sino que “detrás se escondían fines oscuros de carácter político porque mientras unos mitigaban el fuego, otros se daban a la tarea de incendiar” más esa zona. Y ese “objetivo político (tenía) un trasfondo fundamentalmente de apoyo para una acción de conspiración contra el gobierno de ese momento (es decir la administración de Evo Morales) y con esa experiencia, lo que hemos dispuesto (ahora) es que se constituyan en campo nuestras Fuerzas Armadas y activen (…) el plan en defensa de la vida y del medioambiente en todo el país, pero fundamentalmente en la Chiquitanía porque sabemos que es por ahí por donde atacan aquellos malos ciudadanos que se dan a la tarea de generar los incendios”, señaló. Agregó que “es muy sencillo” para quienes de manera “oculta, silenciosa y perversa” están otra vez generando los incendios porque, al igual que en 2019, ahora también se encontraron llantas en la Chiquitanía y “sorpresivamente aparece el fuego en algunas haciendas”. “Esto sobrepasa las quemas que sí se han autorizado en algunos sectores con fines agrícolas, estos incendios ya son provocados con total malicia y en ese entendido el plan contempla realizar patrullajes de nuestras Fuerzas Armadas en la zona para identificar a personas sospechas que estén circulando con la finalidad interrogarlas y si son encontradas flagrantes generando incendios detenerlas para someterlas a la justicia ordinaria”, enfatizó.