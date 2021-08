Quintana: La meta del MAS es vaciar bolsillos de los ricos para dar a los pobres





27/08/2021 - 14:39:59

Página Siete.- “Para nosotros, la política es básicamente el ejercicio del poder para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres. Esa es la política que debe guiarnos a quienes somos miembros del MAS”, afirmó este viernes el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante un discurso en un seminario político de su partido en el departamento de Santa Cruz. Junto al expresidente Evo Morales, el diputado Héctor Arce y el recientemente nombrado embajador en Paraguay, Mario Cronelmbold, Quintana expuso sobre los objetivos políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y criticó a los frentes de la oposición, a cuyos militantes acusó de tener conectado “el cerebro con el bolsillo”. Matizó, no obstante, que en los 14 años en los que gobernó junto a Morales no se declaró la guerra a los ricos. “Otra cosa es que los ricos nos hayan declarado la guerra, sin que hayamos, sin que logremos recuperar el patrimonio de los ricos para entregar a los pobres”, sostuvo. Quintana llamó a los militantes de su partido a construir un “escudo ideológico” para evitar el debilitamiento. “Tenemos el riesgo de extraviarnos ideológicamente”, advirtió. El exministro es punta de lanza en los encuentros de formación ideológica de su partido, donde además de exponer sus argumentos para la cohesión ideológica ataca constantemente a la oposición y al gobierno de transición de Jeanine Añez. En uno de esos encuentros realizados a principios de esta semana, lanzó su propia sentencia contra la expresidenta, a quien llamó “dictadora” y “criminal”. “Están pidiendo la libertad de una dictadora y una criminal que nos acribilló a balazos”. “Quieren la libertad de una dictadora, de una criminal que no tuvo contemplación, que no tuvo piedad”. “Piden que se defienda en libertad la dictadora, que no solamente masacró al pueblo boliviano, que no solamente se robó la plata, que no solamente nos condenó a la muerte”, afirmó al referirse a las movilizaciones que piden que Añez se defienda en libertad.