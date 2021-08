Carolina Ribera pide que su madre y Evo Morales sean procesados en las mismas condiciones





27/08/2021 - 13:11:20

Erbol.- La hija de Jeanine Añez, Carolina Ribera, pidió públicamente a la justicia que su madre y Evo Morales sean procesados en las mismas condiciones, puesto que observa una injusticia en que su familiar se encuentre detenida, mientras que Morales no tiene proceso activo en su contra. “Lo que se debería hacer es que Evo Morales y mi madre sean procesados en las mismas condiciones, con las mismas medidas cautelares”, dijo Ribera en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. “Es una total injusticia lo que está pasando con mi madre. Mi madre ahorita está detenida de forma ilegal, injusta. Evo Morales está libre. Mi madre está enfrentando juicio de responsabilidades, Evo Morales no”, agregó Carolina. Ribera afirmó que Morales huyó en 2019, dejando un vacío de poder para crear convulsión social, mientras que su madre asumió la presidencia por sucesión constitucional y cumplió su deber de pacificar y llevar la democracia. “Mi madre también está siendo acusada de delitos inventados por este gobierno y por el movimiento al socialismo. Y Evo Morales no tiene ni un tipo de proceso y todavía tiene el descaro de salir a decir que siempre va a ganar, siempre va a salir de los procesos”, señaló. Después de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó vulneraciones a los derechos durante los gobiernos de Morales y Añez, hubo pedidos de opositores para enjuiciar al expresidente, sin embargo, éste respondió que sería una pérdida de tiempo porque no le encontrarán nada y seguirá ganando procesos. Ribera consideró irregular que su madre esté detenida en un proceso por la vía ordinaria, cuando –en su criterio- tanto ella como Morales deben enfrentar juicio de responsabilidades por la investidura que tuvieron. “Exijo y pido a la justicia que los dos enfrenten las mismas condiciones, con los mismos procesos, las mismas medidas cautelares, siendo que los dos han sido expresidentes y tienen que respetar la misma investidura de ambos”, recalcó. Carolina dijo que su madre asumió la presidencia cuando ha había muertos y convulsión social. Acusó a Evo Morales de haber incentivado la violencia y el enfrentamiento y hasta lo sindicó de ser el “verdadero culpable” los hechos de Senkata y Sacaba . Aseveró que su madre quería la tranquilidad del país y que “nunca haría daño a nadie” ni mandaría a matar a nadie, puesto que tiene valores democráticos y cristianos. Recordó que su madre otorgó salvoconductos a militantes del MAS por motivos de salud. Incluso mencionó que ella ayudó a gestionar el salvoconducto para el exministro de Minería, César Navarro, por pedido de su hija, de quien aseveró que era “muy buena amiga”. Arrepentimiento Ribera aseveró que su madre es correcta y decente, por lo cual nunca quiso hacer injerencia en otros órganos del Estado, pero se arrepiente de no haber hecho más esfuerzo para que Evo Morales pague por los delitos que se le atribuye. “Hacer más esfuerzo para que Evo Morales sea capturado en tierra boliviana y pague por los delitos que hizo, como fraude electoral. Evo ahorita no está pagando por su delito de fraude electoral, no lo están procesando por su delitos como pedofilia y otros”, precisó. Según Carolina, la expresidente sostiene Bolivia necesita reconciliarse, pero no con los actores del pasado como Morales y su “vieja guardia política”. Dijo que su madre está presa por culpa de Morales y pidió a todos los bolivianos que no la abandonen en esta situación. Señaló que su madre no se arrepiente de haber asumido la presidencia del Estado, porque sabe que hizo lo correcto, pero sí se siente culpable de que ahora sus hijos estén sufriendo.

Traición Sin dar muchos detalles, Ribera también indicó que su madre se siente traicionada por gente que supuestamente iba ayudarla a gobernar. Señaló que su madre no buscó estar en la posición que llegó, a diferencia de otra gente que sí quería alcanzar esas esferas. Miedo por lo que pueda suceder Carolina manifestó que su desesperación ahora es la salud de su madre, porque la misma está deteriorada y médicos indican que necesita un tratamiento integral. “Tenemos mucho miedo de que a ella le pase algo. También está muy triste, muy deprimida de que ya no quiere vivir para que no sea un problema para nosotros, para que ya no sufran sus hijos. Como madre siempre piensa primero en su hijos ylo que está haciendo este gobierno es provocar todo eso”, afirmó.