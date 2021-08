La oposición sigue sin presentar estrategia para elecciones regionales en Venezuela





27/08/2021 - 10:30:02

VOA.- Desde diciembre de 2017, la coalición de partidos opositores ha boicoteado las últimas 3 elecciones, alegando falta de garantías, pero para la contienda regional del 21 de noviembre, no ha llegado a un acuerdo sobre si votar o abstenerse. El domingo 29 de agosto vence el plazo para postular candidatos a la cita para escoger gobernadores y alcaldes, sin embargo, algunas voces se han decantado por acudir a las urnas, a pesar de que no todas lo han hecho público. "Hoy hacemos un llamado a la unidad: es momento de tomar decisiones, nosotros la acataremos", expresó el secretario general del opositor partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien regresó hace una semana al país, tras estar exiliado en Colombia dos años, alegando persecución política. Como él, otros dos detractores de Maduro, que se encontraban refugiados en el exterior, han vuelto a Venezuela y han asomado sus intenciones de medirse en los comicios. Fuera del conglomerado de partidos que reúnen más seguidores, hay otras alianzas que solicitan primarias para escoger candidatos unitarios, pero aún no reciben el visto bueno de la coalición. El chavismo, mientras tanto, ya ungió en primarias a sus candidatos. "Este año 2021 debemos cerrarlo con una gran victoria el día 21 de noviembre", gritó el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, tras divulgar los resultados de la pugna interna. Según una encuesta de la firma Consultores 21, el 60 % de la población tiene intenciones de sufragar, pero sólo la mitad de los consultados dicen estar muy seguros de hacerlo. "Si yo pregunto ahorita: ¿usted en las elecciones que vienen va a votar por los candidatos del gobierno o de la oposición? Gana que van a votar por los candidatos de oposición, pero cuando yo eso lo filtro por la gente que está segura de ir a votar, terminan ganando los candidatos chavistas", explicó Saúl Cabrera, director de Consultores 21. El panorama previo a las regionales también ha estado marcado por la reactivación de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad -que estuvo inhabilitada desde 2018 por el Tribunal Supremo de Justicia- y por la posibilidad de que la Unión Europea observe el proceso. Pero nada de esto ha servido para que los opositores revelen qué harán. "Esto le puede resultar en una profundización de una tendencia que ya se viene manifestando, que es una crisis de representatividad. El grueso de la población venezolana quiere un cambio político y favorece a la oposición, pero no ve que la dirigencia opositora tenga un plan. Entonces, la gente, naturalmente, se decepciona y pierde el interés en la política. Esa tendencia se va a profundizar si la oposición sigue en esto de no saber si va a participar o no", advierte el periodista y con una maestría en Ciencias Políticas, Alejandro Armas. El politólogo y consultor, Pablo Quintero, coincide y añade sobre otros retos que a su juicio encara la plataforma opositora. "La política no se acaba el 21 de noviembre, muchas cosas van a pasar en diciembre en el 2022. La participación política tiene que darse de una manera integral, no solamente quedarse en el voto. Es buscar condiciones electorales, ver de qué manera -estratégicamente- la oposición se puede reorganizar y que genere una unidad que no sea solo para la foto", afirma Quintero. Pero sin estrategia, según Armas, es poco lo que puede lograrse. "Si ellos quisieran que la participación les dé fuerza, yo creo que debieron tomar la decisión de participar hace tiempo ya, pero teniendo en cuenta que éstas no son elecciones en un contexto normal, ni democrático. Esto no puede ser simplemente hacer campaña. Las elecciones tuvieron que haber sido un catalizador para que la gente se activara nuevamente, para que presione por un cambio político. ¿Eso aún es posible? No lo creo", explica. A finales de julio, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a eliminar la figura de "protectores", cargos paralelos impuestos por el Ejecutivo, que restaban competencias a gobernadores opositores. Sin embargo, apenas este miércoles, Maduro insinuó la posibilidad de revisar esta decisión. “Nosotros estamos hablando con las oposiciones. Ellos nos pidieron como garantía política que después de las elecciones del 21 de noviembre elimináramos los protectorados y llegamos a un acuerdo para eliminarlos por todo ese cuento que tienen ellos de que no los dejan gobernar. Pero me pregunto, ¿qué sería del estado Mérida sino tuviera el protectorado de Jehyson Guzmán?”, dijo Maduro, al referirse a los estragos causados por las lluvias en la entidad andina.