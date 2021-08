Crece la cifra de víctimas por los ataques del ISIS-K en Kabul: Hay más de 100 muertos y 140 heridos





27/08/2021 - 08:58:05

Infobae.- El número de muertos por los ataques del jueves en el aeropuerto de Kabul ya supera el centenar. La mayoría son afganos que pugnaban por huir del país y hasta el momento hay 13 estadounidenses, todos soldados, que custodiaban la Abbey Gate, uno de los accesos. Funcionarios dijeron que hay 95 afganos muertos, aunque otras fuentes estiman un número mayor. Además, hay al menos otros 140 heridos por el doble atentado perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico del Korasan (ISIS-K, por sus siglas en inglés). Este viernes se reanudaron los vuelos de evacuación, mientras varios países, entre ellos el Reino Unido, ya advirtieron que están en las últimas horas de la operación. El doble ataque suicida ocurrió ayer después de días en los que los gobiernos de varios países habían alertado de la posibilidad de atentados en el aeropuerto, donde miles de personas trataban entre empujones de acceder a alguno de los vuelos de evacuación desde la toma de la capital afgana por los talibanes el pasado 15 de agosto. Las explosiones tuvieron lugar a media tarde, y pronto se divulgaron en las redes sociales imágenes de decenas de cuerpos ensangrentados y mutilados en un canal con agua situado en la periferia del aeródromo, donde muchos civiles llevaban días intentando que las fuerzas de seguridad se apiadasen de ellos y les permitieran entrar. Horas más tarde, la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque, aunque solo se hizo eco de una de las explosiones, perpetrada por uno de sus combatientes, que logró pasar inadvertido a través de los controles de seguridad “de las fuerzas estadounidenses y de la milicia talibán alrededor de la capital”. El principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, condenó “enérgicamente el ataque a civiles en el aeropuerto de Kabul, que tuvo lugar en una zona donde las fuerzas estadounidenses son responsables de la seguridad”. Se trata del primer ataque de este tipo desde que los talibanes tomaron el control del país el pasado 15 de agosto con la toma de la capital afgana, pese a los rigurosos controles de seguridad de los islamistas en toda la ciudad. Este viernes, varios países, entre los que se encuentran España o Australia, dieron por concluidas las operaciones de evacuación en Kabul. Joe Biden dijo que EEUU responderá “con fuerza” al atentado El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el jueves “perseguir” a los autores de los atentados suicidas con bomba en Kabul. “Para aquellos que ejecutaron este ataque, así como para cualquiera que le desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar”, dijo. Estados Unidos responderá “con fuerza y precisión”, afirmó, luego de que el grupo terrorista ISIS-K se atribuyera el mortal atentado. En un discurso solemne a la nación desde la Casa Blanca, Biden llamó “héroes” a los militares estadounidenses abatidos y dijo que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes, cuando se prevé la retirada final de las tropas militares de Estados Unidos. “No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, aseguró el mandatario demócrata. Biden reconfirmó también que no moverá esa fecha límite del 31 de agosto para completar la salida de Afganistán tras dos décadas de guerra. “No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, dijo Biden en un discurso televisado.