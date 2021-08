Beimar, el boliviano que quita el sueño al mundo matemático





27/08/2021 - 08:05:40

El País.- Es la una de la mañana y aún Beimar sigue despierto. Con celular en mano responde las cientos de preguntas que le llegan desde varias partes del mundo. Sostiene reuniones virtuales con matemáticos internacionales, recibe invitaciones. Además de consultas le llegan elogios, pero también mensajes que le anuncian analizar su fórmula hasta encontrar un error. “Nunca creí tanto cansancio, tantas entrevistas y tantas consultas”, dice el joven matemático al tiempo que se disculpa por enviarnos a esa hora una de sus últimas respuestas a nuestras consultas. En su pequeño cuarto alquilado no cabe la fama y menos la alegría que le ha brindado su hallazgo. Su perfil en Facebook ya tiene la etiqueta de ser uno de los más populares por las visitas recibidas en las dos últimas semanas. Su nombre es Beimar Wilfredo López Subia, es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, tiene 27 años y está cursando el último semestre. Durante tres años pausó sus estudios universitarios y se dedicó a investigar una fórmula que genere números primos. Desde que la descubrió su hallazgo está revolucionando el mundo de las matemáticas. De acuerdo a matemáticos internacionales, por primera vez en la historia se descubrió una fórmula de esta magnitud. El País realizó el primer reportaje sobre el descubrimiento el pasado 21 de agosto y lo tituló: “Beimar, el boliviano que dio solución al problema mundial de la matemática”. El descubrimiento impactó a nivel mundial. Según Beimar se comunicaron con él matemáticos de China, Chile, Argentina, Uruguay, México, Perú, Colombia y Suiza afirmando que el planteamiento cumple con todo. En palabras de los expertos, “El potencial de la fórmula es extremadamente grande, y está dejando sin dormir a varios matemáticos, que están intentando descifrar el secreto, que sin duda sería el mayor logro a nivel mundial”. Más aún, cientos de expertos de todo el mundo se preguntan cómo es posible si la fórmula fue descubierta por Beimar en el año 2017 que recién se dé a conocer a la comunidad matemática. Cuando se le pregunta esto al boliviano la respuesta se concentra en la falta de apoyo a nivel nacional. ¿Pero, por qué cumple la fórmula? es una pregunta que de todo el mundo se hace tras haber comprobado que la fórmula responde de manera computacional; y aunque algunos dicen que no demuestra específicamente la Hipótesis de Riemann, muchos destacan que es aún más importante que ésta. Lo último que sostienen los matemáticos internacionales es que se trata “de una fórmula buscada desde siempre, y que tiene una antigüedad de búsqueda incalculable de más 2.300 años”, esto también se expresa en un documental de la BBC de Londres, llamado “El misterio de los números primos”. ¿Qué está pasando ahora a raíz de todo esto? Científicos a nivel mundial lo llaman sin importar el horario, y están verificando e intentando encontrar un contraejemplo (error de la fórmula) para invalidar el descubrimiento. Aunque por ahora afirman que cumple de manera computacional con todo. Beimar, seguro de su hallazgo, brindó su correo y su número de whatsapp para cualquier consulta o explicación. “Comunícate con Beimar Wilfredo López Subia mediante el whatsApp +59160303881 y el email: beimarlopezsubia@hotmail.com. Ahora será más fácil que puedan pedir explicación y presentar un contraejemplo”, detalla. Agrega que aun sabiendo que su fórmula no tiene errores está dispuesto a escuchar a todo el mundo, “si presentan una sola prueba de que hay un contraejemplo tendrán que demostrarlo”, añade. Hasta el momento aunque muchos matemáticos le dijeron que encontrarían un error, muchos más también se han rendido y retractado a favor, mientras otros permanecen en silencio buscando alguna falla. La demostración Ayer a las 19.00, hora boliviana, tal como se había organizado; Beimar a invitación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) realizó la explicación y demostración sobre la efectividad de su fórmula. Hubo muchas preguntas, pero todas fueron respondidas de manera satisfactoria por el expositor. A las cuatro de la mañana de hoy, emocionado reportó a El País que la exposición le abrió aún más puertas y que un mayor número de matemáticos de todo el mundo le dieron la razón. Enviándole incluso gráficas computarizadas sobre lo que Beimar había explicado. En este marco el matemático boliviano, que ahora duerme menos que nunca trabajando en la demostración de su fórmula, anunció que en las próximas semanas brindará una demostración aún más grande que demostrará la efectividad de la fórmula a una escala mayor. "Estoy trabajando 24/7 para demostrar de que mi fórmula es más efectiva que cualquier intento" afirmó A las cinco de la mañana otro matemático no dormía, fue entonces cuando a Beimar le llegó otro elogio e invitación para conversar a través de zoom. Esta vez de un matemático argentino. La invitación fue aceptada. El futuro de Beimar ¿Qué hará Beimar en el futuro? Ésta es otra pregunta que también ronda en la cabeza de los expertos y lectores. Sobre ella nuestro entrevistado dice lo siguiente: “Matemáticos de todo el mundo me han estado incentivando en el sentido que tengo que estudiar un doctorado, porque me dijeron que si no estudio quizás estarían perdiendo a una de las mentes más brillantes del mundo”, cuenta con una gran sonrisa. “Que hayas logrado esto sin haber estudiado matemática demuestra que tu potencial debe utilizarse; porque ayudará al mundo y motivará de manera impresionante” es una de las tantas frases que ha escuchado en los últimos días. Cuenta también que le ofrecieron gestionarle un cupo en el instituto internacional de matemática pura y aplicada. Sumado a esto también le invitaron a unir fuerzas en varias investigaciones internacionales. Y aunque aún no ha tomado una decisión sobre tantas invitaciones, Beimar también revela que busca hacer avances en Ingeniería. Por lo que al margen de Ingeniería Civil se ha iniciado en la carrera de Ingeniería de Sistemas, dando el examen de admisión. Su objetivo es descubrir métodos avanzados para aportar a la criptografía.



El empuje de Beimar Beimar Wilfredo López Subia es el segundo de tres hermanos, estudió en tres colegios de Culpina, Sajlina y Camargo, todos de Chuquisaca. Pese a formar parte de una familia humilde y de escasos recursos económicos, logró salir bachiller en el colegio José Antonio Zampa de Culpina, donde logró un Diploma de Honor por su participación en las Olimpiadas Científicas Plurinacionales en la gestión 2011. A continuación le presentamos el video de la demostración realizada ayer.