Designación de Segundina irrita a la línea dura del MAS





27/08/2021 - 07:34:29

Página Siete.- Segundina Flores, ex alta dirigente de las Bartolinas, fue designada como embajadora de Bolivia ante Ecuador. El Senado aprobó su nombramiento el miércoles pasado, pero la noticia desató molestias en la línea dura del Movimiento Al Socialismo (MAS). La designación de Flores como embajadora ante Ecuador fue tratada en sesión reservada, junto al nombramiento de Mario Cronenbold como embajador ante Paraguay. Según la versión de algunos senadores, la designación de la exdirigente Flores recibió incluso mayor respaldo que la del excandidato Cronenbold. En los siguientes días se espera que la Cancillería realice la toma de posesión de ambos como representantes diplomáticos del país en el servicio exterior. No obstante, la noticia sobre el nombramiento de Flores no fue bien recibida por la línea dura del partido azul, que desplegó mensajes en su contra, según se registró en la página de Facebook de Radio Kawsachun Coca y de las Juventudes del MAS Oruro, entre otras plataformas. “Se filtran imágenes de la ex ejecutiva nacional de Bartolinas, Segundina Flores, estrechando la mano con Arturo Murillo”, fue el mensaje que se difundió en el muro virtual de la radio cocalera de Cochabamba. El escrito fue acompañado con tres fotografías. Un mensaje similar formó parte de la publicación de Juventudes MAS-IPSP Oruro, en el que se alude también al ex dirigente intercultural Henry Nina, con las siguientes palabras: “Se filtran fotos de Segundina Flores y Henry Nina negociando con Arturo Murillo durante el golpe de Estado de 2019”. En el muro de Facebook de la cuenta de Segundina Flores se lee un mensaje, difundido ayer, en el que se indica que las mujeres son capaces de tomar sus propias decisiones sin influencia de nadie, aunque eso implique enemistades. Asimismo en la publicación se subraya que todas las mujeres tienen derecho a decidir, y que “nadie puede imponerles nada”. En esa cuenta también se vislumbran ocho fotografías, recientemente difundidas, en las que se ve a Flores junto a las Bartolinas y el Pacto de Unidad, en campaña electoral con Luis Arce y David Choquehuanca; y junto a Evo Morales en la rueda de prensa de su último día como presidente de Estado, en 2019. Una fuente del MAS, que pidió reserva en su nombre, señaló que se hizo evidente la pugna al interior del partido, debido al rechazo del ala dura a Segundina Flores. “Es una pelea dura dentro el MAS. Entre los propios masistas hacen eso de la campaña de desprestigio y es lamentable”, manifestó. Pese a los mensajes en su contra, Flores recibió numerosas muestras de apoyo de quienes la calificaron como una “mujer valiente, que no huyó ni se refugió”, además recordaron que fue partícipe en el proceso de pacificación. Doña Segundina, como muchos la llaman, nació en Chuquisaca. A sus 22 años fue promotora de la Comunidad La Palca en la provincia Oropeza, en 1990. Cuatro años más tarde asumió la dirigencia de las Bartolinas en La Guardia, Santa Cruz. En los comicios de 2009 fue elegida como diputada plurinominal, y el 20 de noviembre de 2017 fue elegida como secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa. Cumplió con esa labor hasta marzo de este año. En el último año de su gestión dirigencial acaparó la mirada de la opinión pública cuando expresó su molestia porque no se respetó la elección orgánica de llevar a David Choquehuanca a la Presidencia y cuando la dirigencia de las Bartolinas no fue invitada para acompañar el acto de recibimiento a Morales, luego de la victoria del MAS en 2020. También expresó su cuestionamiento a que el partido azul no haya postulado a Eva Copa como candidata a la Alcaldía de la ciudad de El Alto, y criticó al entorno de Morales, que en su opinión cometió el error de “endiosarlo”. Anteriormente, se perfilaba que Flores asumiría el cargo de ministra de Culturas cuando se reabrió ese despacho. Sin embargo, el rechazo interno frustró aquella eventual designación. “Las mujeres somos capaces de tomar propias decisiones y nunca dejarnos influenciar, aunque eso cuesten enemistades”.

Muro de Facebook de Flores