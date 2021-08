Avanza un séptimo juicio contra Añez y ella acude a la Corte IDH





27/08/2021 - 06:55:47

Página Siete.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una proposición acusatoria en contra de la exmandataria Jeanine Añez para el inicio de un juicio de responsabilidades por las muertes de Senkata y Sacaba en noviembre de 2019. Con ello suman cuatro similares, además de tres en la justicia ordinaria. En paralelo, y mientras su salud se deteriora, sus abogados enviaron una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar “medidas cautelares”, que es un mecanismo de protección para personas que se encuentran en riesgo de sufrir daños. “Se ha dispuesto la remisión a la ALP del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con los fines de que la ALP pueda pronunciarse y autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Añez”, anunció ayer el presidente del TSJ, Ricardo Torres. Informó que es la cuarta proposición acusatoria enviada a la ALP en contra de Añez. Las anteriores tienen que ver con los casos Fondo Monetario Internacional (FMI), ampliación de contrato con Fundempresa y vulneración del derecho a la libertad de expresión durante la pandemia. Contra Añez pesan también tres procesos penales, dos por el supuesto “golpe de Estado” y uno por designación ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos y derivados (EBA). En la última acusación, la Fiscalía responsabilizó a Añez por los cargos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte, por los 20 muertos y heridos en Sacaba y Senkata. La tipificación de “genocidio” va contra los criterios y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mientras que Human Rights Watch (HRW) la calificó como un “disparate” . El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que con la nueva proposición contra Añez suman 22 los requerimientos de juicios de responsabilidades pendientes en el Legislativo. “Primero los 21 pendientes tienen que agotarse. En todo caso la Comisión (Mixta de Justicia Plural) está trabajando en ello, y esperemos que esto ya esté con una clara figura hasta mediados de septiembre y de manera inmediata pueda procederse lo último (el caso Senkata y Sacaba)”, explicó Rodríguez. Luis Guillén, abogado de Añez, explicó que acudieron a la Corte IDH porque su defendida no recibe atención médica adecuada; además que sufre “amenazas, hostigamiento y agresiones en contra de su vida e integridad”. Dijo que su objetivo es que pueda defenderse en libertad. El resultado de una evaluación psiquiátrica a la que Añez se sometió el 23 de agosto da cuenta que requiere internación hospitalaria, ya que padece trastorno depresivo mayor con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo post-AVC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica y probable polineuropatía periférica . “(Ella sufre) pensamiento concreto con ideación suicida franca, convencida de que su muerte es una solución”, refiere parte del informe elaborado por el psiquiatra Fernando Garitano Zabala, documento que fue difundido por Unitel. La diputada Pamela Alurralde, de Comunidad Ciudadana e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, visitó ayer a Añez en la cárcel y luego de ello informó se encuentra “deprimida, en situación de salud precaria” y que no quiso recibir a los diputados de la bancada del Movimiento Al Socialismo de la misma comisión. Reacciones políticas Gobierno El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que Jeanine Añez tuvo responsabilidad en las muertes de 2019, porque emitió el Decreto Supremo 4078 que dio “licencia (a militares) para matar al pueblo boliviano”, a diferencia de Evo Morales que no tuvo participación activa en hechos luctuosos; por eso considera una pérdida de tiempo y gasto de recursos el abrir una investigación contra el exmandatario. Creemos El diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, dijo que Evo Morales también debe ser investigado por los hechos de 2019 y calificó a Eduardo del Castillo como un “ministrillo” por afirmar que esa indagación sería una pérdida de tiempo.