En su viaje de bodas exviceministro de Tesoro fue impedido de viajar para citarlo a declarar por caso FMI





28/06/2021 - 11:33:53

Erbol.- El viceministro del Tesoro y Crédito Público del periodo transitorio, Carlos Schlink, denunció que el fin de semana fue impedido de viajar a su “Luna de Miel” y lo retuvieron por varias horas en instancias policiales por citarlo por el caso Fondo Monetario Internacional (FMI), en un proceso por el cual –asegura- no estaba notificado. Scklink, en entrevista con Unitel, indicó que el sábado debía viajar a Punta Cana junto a su esposa, con quien se había casado hace una semana. Sin embargo, se llevó la sorpresa que en Migración le impidieron tomar el avión en Santa Cruz porque tenía una alerta migratoria. Contó que fue retenido en la oficina policial del aeropuerto de Viru Viru hasta la madrugada del domingo, y que posteriormente fue llevado a la fuerza anticrimen de Warnes, hasta que recién el domingo por la mañana apareció un fiscal. Entretanto, su esposa retornó a su domicilio. Schlink aseveró que incluso quisieron meterlo en una celda, pero se dieron cuenta que no correspondía en este caso. Aseguró que no fue notificado con el caso, si sabía que estaba denunciado o citado. Dijo que de haberlo sabido, habría tomado medidas como anticipar la comparecencia para no perjudicar el viaje. Lamentó que ahora tendrá pérdidas económicas irreparables. Schlink fue Viceministro cuando se gestionó el crédito del FMI de 327 millones de dólares durante el gobierno transitorio. Ya en el periodo de Luis Arce, el Banco Central devolvió el dinero al organismo, aduciendo que hubo irregularidades, aunque la decisión también cuesta al país el pago de intereses. Su declaración debe realizarse la tarde de este lunes en La Paz, para lo cual tomó un vuelo comercial desde Santa Cruz.