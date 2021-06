Nuevo estudio concluye que incluso los casos leves de covid podrían conllevar pérdida de materia gris





28/06/2021 - 08:38:38

RT.- Especialistas de la Universidad de Oxford han identificado la pérdida "significativa" de materia gris en regiones del cerebro relacionadas con el olfato y el gusto en los pacientes que padecieron incluso una forma leve de coronavirus, según concluyen en un nuevo estudio publicado en medRxiv que aún no ha sido evaluado por pares. Para llevar a cabo su investigación, los científicos estudiaron los datos del Biobanco del Reino Unido, que cuenta con unas 40.000 tomografías por resonancia magnética que ciudadanos se hicieron antes del inicio de la pandemia. Entre los pacientes, se seleccionaron 782 personas, de las 394 enfermaron de covid-19 y 388 tuvieron resultados negativos. Todos los participantes se hicieron una imagen por resonancia magnética repetida y los investigadores compararon sus resultados con los anteriores. La mayoría de quienes superaron el covid-19 apenas habían presentado síntomas leves o moderados, o ningún síntoma en absoluto, mientras que solo 15 fueron hospitalizados. El análisis de los datos del grupo que padeció covid-19 en algún momento mostró una pérdida "significativa" de materia gris en regiones del cerebro relacionadas con el olfato y el gusto: el giro parahipocampal izquierdo, la corteza orbitofrontal izquierda y la ínsula izquierda. Estos cambios no se observaron en el grupo que no se infectaron. Algunas de las regiones cerebrales afectadas también están involucradas en la memoria de experiencias que evocan reacciones emocionales, señalaron los investigadores en un informe. No obstante, los autores señalaron que necesitan llevar a cabo más investigaciones para determinar si los supervivientes del covid-19 tendrán problemas a largo plazo.