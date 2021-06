Mayta: Añez negó a su líder espiritual al no acceder a salvoconductos





28/06/2021 - 07:52:13

Página Siete.- El canciller Rogelio Mayta aseguró que la expresidenta Jeanine Añez "ignoró" al Papa Francisco cuando él pidió, a través del exembajador Julio César Caballero, salvoconductos para los exministros asilados en la Embajada de México. La autoridad estuvo la mañana de este domingo en Bolivia Tv. "Llega un pedido desde el Vaticano, de parte del líder espiritual de la Iglesia Católica el Papa Francisco. Y le hace un pedido, que viabilice el salvoconducto para personas que tienen asilo puedan salir del país. Es su líder espiritual, ellos han declarado, han confesado su credo, y al líder espiritual lo niegan", dijo Mayta. Mayta aseguró que Añez y su gobierno ignoraron a "su líder espiritual", refiriéndose a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y se refirió a Añez como una mujer creyente y cristiana, ya que al asumir el mando del país, se presentó con la Biblia en la mano. La autoridad llamó a Añez "hipócrita" por su accionar tras el pedido del Santo Padre. “El pedido del Papa fue ignorado, porque la solicitud del líder católico era viabilizar salvoconductos, sin embargo, el accionar de la iglesia católica fue hipócrita” expresó el canciller. En enero de 2020, el papa Francisco pidió al exembajador del Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, que la Cancillería boliviana otorgue salvoconductos a los exministros de Evo Morales asilados en la residencia de México. La excanciller, Karen Longaric, tras las acusaciones en su contra por parte del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, aseguró que si el Santo Padre hubiese querido enviar un mensaje al Gobierno, “lo hubiera hecho a través del Nuncio Apostólico”, algo que no sucedió, afirmó la exautoridad a Página Siete. Por su parte, el exvicecanciler Carlos Zannier aseguró que el exembajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, le informó el papa Francisco le habría comentado “que sería bueno que las autoridades bolivianas por razones humanitarias pudiesen considerar la otorgación de salvoconductos a los ‘asilados’”, pero que no se trató de un pedido formal.