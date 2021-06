Suman ocho las ocasiones en que Arce entregó bienes a sectores afines al MAS





Pagina Siete.- Desde que asumió, en noviembre de 2020, en al menos ocho ocasiones el presidente Luis Arce entregó vehículos, sedes sociales o equipos a sectores afines o base del Movimiento Al Socialismo (MAS). El caso más reciente data de este sábado, cuando el primer mandatario, en el aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), anunció la entrega de cinco vehículos, tres computadoras y tres televisores, entre otros equipos. El sábado, la Csutcb celebró su aniversario 42. Al acto, realizado en el palacio de Palacio de Comunicaciones, asistieron, entre otros invitados, Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. “Pese a la apretada situación económica que tenemos, no hemos querido quedar indiferentes en esta celebración de nuestra Csutcb. Y hoy venimos, no son vehículos nuevos, pero es lo que podemos proporcionar: cinco vehículos para nuestra Csutcb”, indicó Arce. El mandatario también anunció la entrega de tres computadoras, tres impresoras, tres televisores, tres dispositivos blu-ray y una proyectora para -dijo- “reforzar el equipo de nuestra Csutcb”. No es el único caso. En siete meses, Arce también entregó bienes a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, a los Ponchos Rojos, a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, a la Federación Sindical de Trabajadores en la Construcción de Cochabamba, a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y a la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba. El 5 de mayo, Arce entregó el edificio a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. La obra tiene de nueve plantas y tuvo una inversión de 13 millones de bolivianos. “En una justa compensación histórica que entregamos este edificio para que sigan escribiendo nuevas páginas de gloria en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia y de una sociedad más justa”, aseguró en esa oportunidad Arce. El 26 de abril, en el Día del Obrero Constructor, el Presidente entregó una sede social de dos plantas a la Federación Sindical de Trabajadores en la Construcción de Cochabamba. La obra tuvo una inversión de 2,2 millones de bolivianos. “Quiero agradecer a todos quienes participaron en la construcción de esta hermosa sede, agradecer ese trabajo esperado y que, pese a la pandemia, logramos concluir. La entregamos hoy como una muestra clara del Gobierno nacional que seguirá apoyando a la clase trabajadora y a todos los sectores”, aseguró entonces el primer mandatario. El 19 de febrero, Arce entregó la Casa Social del Maestro Rural en Villamontes (Tarija). El edificio de dos plantas demandó una inversión de dos millones de bolivianos, procedentes del Tesoro General de la Nación. “La entrega de esta sede, que tiene su particularidad, es una muestra más de que estamos avanzando en tan poco tiempo de Gobierno que tenemos”, afirmó entonces Arce. El 18 de febrero, el mandatario entregó cinco vehículos a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, en el acto especial por su 50 aniversario. “No hemos querido venir con las manos vacías, pero también vemos la necesidad de que ustedes puedan movilizarse. No tenemos cómo darles vehículos cero kilómetro, como hubiésemos querido y que corresponde, pero estamos haciendo un esfuerzo”, aseguró entonces Arce. El 23 de enero, el presidente Arce entregó dos vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi en el aniversario 195 de la provincia Omasuyos (La Paz). “Vamos a entregar aquí a nuestro hermano, comandante de los Ponchos Rojos, dos vehículos, dos vehículos para nuestros Ponchos Rojos”, aseguró en aquella oportunidad el primer mandatario. El 9 de enero, Arce entregó equipamiento tecnológico a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, en el acto especial por su aniversario 41. “Les estamos trayendo a ustedes televisores para su capacitación y formación; computadoras, impresoras, blu-ray para que puedan presentar los videos que necesiten”, aseguró Arce entonces. El 5 de diciembre de 2020, Arce entregó a la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba una sede de cinco plantas, que demandó la inversión de cinco millones de bolivianos. “Esta sede tiene que servir para que nuestros hermanos cooperativistas en Cochabamba puedan hacer un trabajo con mejores condiciones y puedan coordinar las políticas mineras del departamento”, aseguró. Arce y las entregas de “regalos” a los sectores sociales Csutcb El sábado, el presidente Luis Arce entregó a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia cinco vehículos, tres computadoras y tres televisores, entre otros equipos. Mineros El 5 de mayo, el primer mandatario entregó un edificio de nueve plantas a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Constructores El 26 de abril, Arce entregó una sede social de dos plantas a la Federación Sindical de Trabajadores en la Construcción de Cochabamba. Maestros El 19 de febrero, el jefe de Estado entregó la Casa Social del Maestro Rural en Villamontes (Tarija). Se trata de un edificio de dos plantas. Interculturales El 18 de febrero, Arce entregó cinco vehículos a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Fue en el acto por su 50 aniversario. Ponchos Rojos El 23 de enero, el primer mandatario entregó dos vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi, en el aniversario de la provincia Omasuyos. Bartolinas El 9 de enero, Arce entregó equipamiento tecnológico a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, por su aniversario 41. Cooperativistas El 5 de diciembre de 2020, el jefe de Estado entregó a la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba una sede de cinco plantas.