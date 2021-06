Reanudan clases con menos del 50% de maestros vacunados a nivel nacional





28/06/2021 - 07:29:15

Pagina Siete.- Las labores escolares se reanudan hoy en medio de la tercera ola de la pandemia del coronavirus con la característica virtual, pero con menos del 50% de maestros vacunados a nivel nacional y docentes del área rural que demandan que los antídotos lleguen a los lugares donde enseñan y en los que, en muchos casos, las autoridades originarias les exigen que las clases sean semipresenciales. “De acuerdo a informes de nuestros compañeros de base, de dirigentes departamentales y regionales, no se ha llegado ni al 50% de colegas vacunados, menos en las áreas dispersas, donde las vacunas no llegan y donde se está exigiendo que las clases sean semipresenciales”, afirmó el secretario de conflictos de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Esteban Bejarano. El dirigente señaló que se informó al ministro de Educación, Adrián Quelca, sobre esta falencia en la vacunación de los maestros, sobre todo del área rural, pero que no se recibió una respuesta concreta. “Hicimos conocer al Ministro de Educación que aún no está garantizada la vacunación a profesores de áreas dispersas, pero no nos dio una respuesta concreta; su argumento es que el Ministerio de Salud es el encargado y que supuestamente las vacunas ya están en las zonas dispersas, pero no es así”, sostuvo Bejarano. El profesor que llegó ayer a la ciudad de La Paz, proveniente de Beni para reunirse hoy con el ministro Quelca, sostuvo que insistirá en que se garantice la inmunización a los maestros en las áreas rurales. “Se está jugando con la salud de los compañeros del magisterio nacional. Se nos convocó a una reunión con el ministro que se realizará mañana (hoy) y vamos a volver a plantear esta situación”, insistió. 70% en las ciudades El dirigente de los maestros señaló que en el caso de los docentes que trabajan en las zonas urbanas, la inmunización llegó a alrededor del 70%, pese a la desinformación propagada por movimientos antivacunas y otros factores contra de la inmunización. “Algunos colegas tienen miedo por tanta desinformación en las redes sociales, pero nosotros, como dirigentes, concientizamos a nuestros compañeros y ya se tiene un avance, un porcentaje de alrededor de 70% de maestros vacunados en las ciudades”, declaró Bejarano. 700 maestros muertos El dirigente del magisterio urbano alertó que desde la llegada de la pandemia al país, al menos 700 maestros perdieron la vida, entre ellos muchos que trabajaban en el área rural. “En las áreas dispersas hay autoridades originarias que obligaron a los maestros a pasar clases semipresenciales y se contagiaron; tenemos más 700 maestros fallecidos desde el inicio de la pandemia. Hicimos conocer al ministerio que cada día se nos muere un maestro a nivel nacional, pero el Ministerio de Educación no hizo ningún control; hay comunidades que amenazaron con destituir a los profesores que no querían dar clases semipresenciales y el ministerio no hizo nada”, dijo. Añadió que el Ministerio de Educación tampoco se preocupa por controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las escuelas donde se pasan clases semipresenciales. Indicó que en la reunión de hoy con el Ministro de Educación también abordarán este tema. Ayer, a través de un comunicado de prensa, esa cartera de Estado informó que a partir de hoy verificará que los gobiernos municipales cubran el costo de los insumos de bioseguridad en las unidades educativas que apliquen la modalidad de clases semipresenciales. “Hace dos semanas, a través de un instructivo, se determinó que los directores departamentales establezcan los contactos con los gobiernos municipales para que se puedan prever los elementos de bioseguridad en las unidades educativas para el retorno a las clases semipresenciales y más adelante a las clases presenciales”, sostuvo el ministro Adrián Quelca, según el comunicado.