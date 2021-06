Morales revela la intromisión en el TSE, TCP y TSJ mediante comunicaciones desde Argentina en 2020





28/06/2021 - 06:55:15

Los Tiempos.- El expresidente Evo Morales y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) reveló este domingo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se contactó con él a través de un "compañero" para evaluar la postergación de las elecciones generales de 2020; señaló que también habló con el Tribunal Constitucional y que en una semana cambiaron a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, desde Argentina. La exautoridad hizo un análisis del proceso electoral del pasado año y las acciones que asumió el Gobierno de transición frente a la pandemia y la crisis económica que atravesaba el país. Aseguró que estos factores ayudaron a que Luis Arce y David Choquehuanca ganen en las urnas el 18 de octubre. "Ellos pensaban que iban a resolver la pandemia y la crisis económica hasta el 2 de agosto, fracasaron, se postergó (las elecciones) para el 6 de septiembre. Sería mucho tiempo para comentar, hemos sido partícipes, el Tribunal Supremo Electoral se comunicó conmigo mediante algún compañero para postergar. Yo calculé y que mejor porque el Gobierno de facto con la pandemia se estaba hundiendo, más la corrupción", afirmó el exmandatario en su programa dominical en Kawsachun Coca. En agosto de 2020, cuando se negociaba la fecha de los comicios presidenciales con los sectores afines al MAS, los vocales del TSE, Francisco Vargas y Daniel Atahuichi enviaron una nota al presidente de esa entidad, Salvador Romero solicitando "reconsiderar" la fecha de elecciones generales fijada para el 18 de octubre. La fecha de las elecciones generales se cambió en al menos tres oportunidades, debido al ascenso de los contagios del coronavirus. Hasta que el 23 de julio, en Sala Plena, los vocales del TSE determinaron establecer el 18 de octubre como el límite para el desarrollo de los comicios presidenciales. En ese contexto, Morales dijo que algunos dirigentes nacionales del MAS pedían que se apruebe una nueva convocatoria de elecciones y sacar de la presidencia a Jeanine Áñez, consideró que seguir ese lineamiento era ingresar al juego de los opositores. A la vez, Morales afirmó que algunos miembros del TSE se comunicaron nuevamente con él para advertirle sobre las intenciones de la oposición de querer anular la sigla del MAS. Reveló que habló con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar que emitan alguna resolución. "Algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral me decían: Evo tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS. Tenía que hablar desde Argentina, tenía que hablar con el Tribunal Constitucional, ganamos esa batalla, y desde Estados Unidos decían que el MAS va sin Evo, algunos dicen que ya no va más la rosca de Evo y quieren la renovación, ese es el mensaje del imperio norteamericano", aseveró. Cambios en el TSJ Por otra parte, Morales manifestó que otra de las estrategias del gobierno de Jeanine Áñez era dejar la presidencia a cargo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero esa acción ocasionaría la postergación de las elecciones presidenciales por más tiempo de lo establecido. Afirmó que en menos de una semana se logró cambiar a la presidenta del TSJ, María Cristina Díaz, que asumió la titularidad de esa instancia el 18 de noviembre de 2019. Tuvieron que negociar hasta medianoche para sacarla del cargo y que otro magistrado esté en su reemplazo. "Ya tenían todo preparado para dejar la presidencia al Tribunal Supremo de Justicia, en una semana hemos cambiado a la presidenta del tribunal según decían que era un derechoso y si era así no hubiera habido elecciones. Ahí estaba comprometido (Fernando) Camacho algún sector de los militares, algún sector de la justicia boliviana, tumbamos eso desde Argentina", sostuvo. Contó que el 2 de agosto del 2020 un miembro del TSJ se contactó con él para preguntarle si estaba de acuerdo con que Eva Copa y Sergio Choque renuncien a la sucesión constitucional para que Díaz asuma la presidencia, respondió que no estaba en sus planes postergar más tiempo las elecciones, sino que se desarrolle este año. "Una tarde me llaman a nombre del Tribunal Supremo de Justicia, atiendo la llamada y me dice que si la Eva Copa y el Sergio Choque podían renunciar a la sucesión constitucional, reacciono (...) Entonces, desde mi lectura política era imposible, esa noche hasta medianoche negociamos. En la última parte, el Tribunal quiere pero no para hacer las elecciones el 2 de agosto, sino cinco o seis meses después", puntualizó.