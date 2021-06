Salud espera desescalada de casos de COVID-19 por segunda semana consecutiva





27/06/2021 - 19:45:26

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, señaló este domingo que se espera una desescalada de casos positivos de COVID-19 por segunda semana consecutiva, pero advirtió que ello no debe significar aflojar las medidas de bioseguridad. “Como han estado marcando las notificaciones diarias que tenemos, estamos esperando que se confirme una segunda semana de descenso (de casos), lo cual es altamente positivo. Pero es un descenso que marca la curva nacional, cada departamento tiene su propio ritmo, y que eso no signifique que seamos víctimas de nuestro propio éxito y volvamos a aflojar las medidas de bioseguridad”, aseveró en una entrevista con el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv. Terrazas señaló que Bolivia se está manteniendo en una tasa de letalidad que no sobrepasa el 2,5%, a diferencia del casi 7% que se alcanzó en la primera ola durante 2020, lo cual marca que existió control a pesar de que hubo una mayor número de casos. “Tener un control y un descenso, a pesar de que hemos tenido más casos de los que tuvimos en los picos de la primera ola, se ha podido mantener una tasa de letalidad en niveles y rangos internacionales; no hemos pasado, como el año pasado, cifras alarmantes”, afirmó. El Viceministro explicó que el 95% de las muertes presentadas por COVID-19 durante la tercera ola fueron en centros hospitalarios, situación que demuestra que se pudo atender a los pacientes, a diferencia de 2020 en que un alto porcentaje falleció en sus domicilios sin atención médica.