Un hombre recrea la Ciudad Prohibida de Pekín con más de 700.000 bloques de Lego





27/06/2021 - 11:23:28

RT.- Un hombre de la provincia china de Guangdong ha recreado la Ciudad Prohibida, el antiguo complejo de palacios situado en Pekín, con más de 700.000 piezas de Lego. El autor de la obra, Li Zhining, tardó un año en completar su minuciosa tarea, detalla China Daily. La réplica del complejo palaciego mide 4 metros de largo por 2,4 de ancho y guarda gran fidelidad con el original, reproduciendo desde puertas y patios hasta más de 70 palacios y 9.000 casas rodeadas por murallas. Todas las piezas utilizadas, cuyo número alcanza alrededor de 700.000, son estándares y no fueron modificadas de ningún modo. A Lego designer in Guangzhou used 700,000 #Lego blocks to build a 4-meter x 2.4-meter Chinese-style work "I Am Chinese" based on the #ForbiddenCity, showing the world the spirit of the Chinese people and the power of Chinese originality. pic.twitter.com/osyhZAYrpV — Global Times (@globaltimesnews) June 21, 2021 Li Zhining expresó la esperanza de que su obra pueda enseñar al mundo el espíritu de la nación china y su cultura. El hombre empezó a construir modelos de este tipo en 2008 y actualmente cuenta con alrededor de once toneladas de piezas de Lego, lo que equivale a más de 100 millones de bloques, por lo que ya ha sido apodado como el "maníaco de Lego". Además de recrear el complejo de la Ciudad Prohibida, Li ha construido modelos de la catedral de Notre Dame, el palacio de Westminster, la Torre de Cantón y el Puente Liede de Guangzhou, entre otras obras.