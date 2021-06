Alcaldía de La Paz interviene fiesta de CSUTCB donde había música y personas en estado de ebriedad





27/06/2021 - 05:08:52

Efectivos de la Intendencia Municipal de La Paz intervinieron la noche de este sábado una fiesta en instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ubicadas en la Av. Saavedra de la zona de Miraflores, donde había más de un centenar de personas sin medidas de bioseguridad y en estado de ebriedad. “Nos constituimos al lugar con la Intendencia y la Guardia Municipal, verificamos que hay unas cien personas en las oficinas (de la CSUTCB). Se ha hecho el ingreso y se ha encontrado botellas de cerveza, siguen ingresando, sigue habiendo gente adentro”, informó la subalcaldesa Centro, Jaqueline Chavarría, alrededor de las 21:00 horas de este sábado. La autoridad explicó que se constituyeron en la sede de la CSUTCB a denuncia de los vecinos con efectivos de la Guardia Municipal, los que verificaron que había música y consumo de bebidas alcohólicas en el interior del inmueble que este sábado celebró su 42 aniversario. Chavarría recordó que de acuerdo con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) están prohibidos las fiestas y el consumo de bebidas alcohólicas como medida de prevención para evitar contagios de Covid-19. “Están prohibidas las fiestas y el consumo de bebidas alcohólicas, acá como pueden ver todos están en estado de ebriedad”, dijo la autoridad municipal que aguardaba a las afueras de las oficinas de la CSUTCB, mientras las personas que salían del interior no tenían barbijos y con dificultades para caminar. La sede de la CSUTCB está ubicada sobre la Av. Saavedra de Miraflores, a pocos pasos de la plaza San Martín. Según Chavarría, la fiesta se inició en horas de la tarde y se prolongó hasta la noche. Muchas de las personas que se encontraban al interior del recinto abandonaron la fiesta, pero otras se encerraron. “Tenemos entendido desde horas de la tarde han estado bebiendo, a estas horas continúan, se ha retirado con la Intendencia a mucha gente, la gente que sigue adentro es la gente que se ha encerrado en las diferentes oficinas”, dijo Chavarría, a tiempo de señalar todo el personal edil recibió diferentes amenazas por parte de las personas que se encontraban en el lugar. Chavarría explicó que este tipo de eventos sociales son una fuente de contagios de Covid-19, dado que las personas dejan de usar el barbijo, consumen bebidas alcohólicas y están en un espacio cerrado, sin ventilación y con aglomeración de personas. “Al existir una aglomeración de personas, más que todo al estar sin barbijo, porque muchos de ellos estaban sin barbijo, es directamente un contagio de persona a persona. Las personas no tienen conciencia del contagio que pueden tener en este tipo de fiestas, salen sin barbijo, llegan a su casa contagian a sus familiares y ese es el riesgo mayor”, dijo Chavarría. De acuerdo con algunos videos que circulan en redes sociales, algunas personas que abandonaban la CSUTCB no solo amenazaron a los guardias municipales sino también los insultaron con palabras irresproducibles.