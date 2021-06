Arce ve amenazas desestabilizadoras y pide unidad a las organizaciones





26/06/2021 - 17:40:01

Erbol.- El presidente Luis Arce advirtió este sábado que “las amenazas desestabilizadoras están presentes” y pidió a las organizaciones sociales responder con más unidad en torno al Instrumento Político para evitar que la derecha logre dividirlos. Arce formuló ese llamado durante su discurso con motivo de participar en el 42 aniversario de creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) a la que exhortó a trabajar para crear incentivos a fin de que los jóvenes no abandonen la vocación productiva en el campo. El mandatario dijo que hay un solo proceso de cambio y que la derecha lo sabe y por ello busca el fracaso de la revolución democrática y cultural. “Quienes financiaron el golpe de Estado, quienes no aceptan ni aceptarán un gobierno del pueblo, esos quieren dividirnos”, afirmó. Indicó también que los políticos que ven al Estado como botín de guerra y quienes matan por intereses individuales, quienes obedecen a sus bolsillos e intereses propios, y quienes son enemigos de la democracia, porque no ganan nunca en las urnas, también buscan la división interna del gobierno. Dijo que solo la unidad férrea es clave para el pueblo sigue siendo gobierno, tal como se ha demostrado desde diciembre de 2005, cuando el MAS y el Instrumento Político sumaron victorias electorales de manera consecutiva. Arce manifestó que hoy más que nunca necesitan profundizar el proceso de cambio y fortalecer sus principios anticapitalistas, antiimperialista, anticolonialista y antipatriarcales.