Ministro Lima: La Constitución establece que no puede haber reelección indefinida en Bolivia





26/06/2021 - 17:10:19

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, respecto a l pronunciamiento de la CIDH dijo que la Constitución establece que no puede haber reelección indefinida en Bolivia. Dijo que esa decisión ya habría sido determinada por Bolivia y que la Constitución establece el derecho a una sola reelección. “La reelección indefinida ya ha sido definida por la ALP que la prohíbe legalmente. Bolivia ya ha resuelto el problema, solamente se permite una reelección y no así una reelección indefinida, por lo tanto la opinión consultiva habría llegado ya fuera de tiempo, Bolivia, por ley, ha establecido que no puede haber reelección indefinida”, enfatizó. Así lo manifestó el ministro respecto a la opinión consultiva de la CIDH, la misma que, dijo, no es específica ni exclusiva para Bolivia, marca jurisprudencia a nivel regional Lima, aclaró este sábado que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la opinión consultiva respecto al tema de la reelección indefinida, no es específica ni exclusiva para Bolivia. "Lo que hará es marcar jurisprudencia a nivel regional. No se ha juzgado a Evo Morales ni a Bolivia. Será el Tribunal Constitucional que defina sus alcances bajo el principio de soberanía", afirmó Lima, según una nota de prensa. La autoridad explicó que, en un ejercicio de soberanía, es la Constitución Política del Estado Plurinacional del Estado de Bolivia (CPE) la que atribuye al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la facultad para determinar cómo se aplican esas decisiones en el país. “En este momento nuestra CPE le da a nuestro TCP la calidad de máximo intérprete de la Constitución, no tenemos la posibilidad de que sea la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) o el Órgano Ejecutivo quien defina cómo se aplica esa decisión en el país. Lo más probable es que sea nuestro Tribunal Constitucional el que determine qué alcance de aplicación va a tener, en el país, esta opinión por un principio de soberanía”, remarcó Lima. El Ministro expuso que la Corte-IDH no es una cuarta instancia vinculante (como definió la Corte Suprema de Argentina), sino que sus decisiones son orientadoras, ya que en nuestro país Bolivia deben ser priorizadas las decisiones respecto a Derechos Humanos que sean más progresivas. “Lo que dice la CPE es que Bolivia reconoce los Derechos Humanos mientras sean más progresivos, si el estándar de protección de los Derechos Humanos es mayor que el boliviano, aplicamos el estándar internacional, pero en algunas ocasiones Bolivia es una muestra de que tenemos un estándar mayor de protección de los derechos humanos que el resto del continente”, destacó la autoridad. Por otro lado, la autoridad explicó que no se debe confundir la Corte-IDH con la Comisión CIDH. La primera terminó sesionar el 24 de junio y la segunda abordó dos temas respecto a Bolivia: un informe sobre la comisión de la verdad y un informe sobre la población GLBTI.