Retorno a clases desde el lunes será en modalidades a distancia y semipresencial con horario de invierno ampliado





26/06/2021 - 16:55:00

El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que desde el lunes 28 de junio los estudiantes de todos los niveles deben retornar a clases de manera gradual y con un horario de invierno ampliado. “Comunicamos a toda la población boliviana, en particular a nuestros estudiantes, a nuestras madres y padres de familia, y maestras y maestros, que de manera gradual, con un horario de invierno ampliado todavía, vamos a retornar a la actividad educativa a partir del 28 de junio”, dijo Quelca este sábado a los periodistas. En ese sentido, el titular de Educación explicó que, tomando en cuenta que se amplió “bastante” el descanso pedagógico, se cuenta con la logística para el retorno gradual a la actividad educativa en el país. “Vamos a activar todas las medidas de bioseguridad, mismas, que han sido trabajadas y son actualizadas a través del equipo interministerial, (es decir) entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Educación”, indicó. Remarcó que desde el lunes las actividades educativas retornan en las modalidades a distancia y semipresencial. Esta segunda, en lugares donde hay bajo riesgo de contagio. “Vamos a hacer una valoración. En algunos lugares donde el nivel de frío realmente es grande vamos a ampliar el horario de invierno; es decir, vamos a flexibilizar más aún para evitar que hayan resfríos y otros contagios”, detalló. Quelca recomendó no descuidar las medidas de bioseguridad que son el uso correcto de barbijo, lavado frecuente de manos, uso de alcohol desinfectante y distancia social de metro y medio, para evitar contagios de COVID-19. “Ya es momento de retornar a la actividad educativa para que desde ahí también podamos desarrollar acciones de prevención contra el COVID-19 y contra otro tipo de enfermedades y males que aquejan a la sociedad boliviana”, remarcó. Añadió que las clases se reanudarán el lunes en el país considerando que “casi todos los maestros” están vacunados contra el COVID-19; sin embargo, exhortó a recibir el inmunizante a quienes a un no lo hicieron. ABI.