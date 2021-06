Pandemia cambió relación de brasileños con la tecnología: Transacciones móviles superan el 50% de las operaciones





26/06/2021 - 12:07:26

Agencia Brasil.- El uso de las tecnologías en las transacciones bancarias en Brasil se hizo más frecuente a lo largo de 2020, incluso por aquellos que no confían mucho en la banca móvil. Impulsado por la pandemia del covid-19 y las medidas de aislamiento social introducidas en marzo del año pasado, el uso del teléfono móvil es el canal favorito de los brasileños para pagar facturas, hacer transferencias, contratar créditos y otras operaciones bancarias. El año pasado, por primera vez, las transacciones a través de la banca móvil representaron más de la mitad (51%) de todas las transacciones bancarias realizadas en el país, según un estudio titulado Encuesta Febraban sobre Tecnología Bancaria 2021 (referente al año 2020), publicado el viernes durante un congreso organizado por la Federación Brasileña de Bancos (Febreban). El número de transacciones realizadas por teléfono móvil alcanzó los 52.900 millones, frente a los 37.000 millones del año anterior. En todos los canales bancarios (teléfono móvil, Internet, máquinas, sucursales, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y centros de contacto), el número total de transacciones realizadas por los clientes alcanzó los 103.500 millones, lo que supone un crecimiento del 20%, el más alto de los últimos años del estudio. En conjunto, los canales digitales (banca por internet y banca móvil) concentran el 67% de todas las transacciones (68.700 millones) y son responsables de 8 de cada 10 pagos de facturas, y de 9 de cada 10 contratos de crédito. Entre los 21 bancos que participaron en la encuesta, 8 respondieron que se abrieron 7,6 millones de cuentas a través de medios digitales, un 90% que en 2019. El estudio también reveló que durante la pandemia, los bancos continuó aumentando sus inversiones en tecnología bancaria, que ascendieron a US$ 5.200 millones el año pasado, un incremento del 8% ante 2018. Asimismo, el 10% del presupuesto de TI se destinó a la ciberseguridad. "Los resultados de nuestra encuesta muestran una vez más la inversión masica del sector bancario en tecnología, usabilidad y nuevas ofertas de servicios en un año muy desafiente, en medio de la mayor crisis sanitaria mundial, que supuso graves consecuencias económicas. Seguimos con un servicio de vanguardia, innovador, moderno, seguro y accesible, que ha permitido a nuestros clientes quedarse en casa y no salir de ella para pagar sus facturas, consultar sus finanzas y hacer negocios", declaró el presidente de Febraban, Isaac Sidney.