Basta con pasar sin mascarilla junto a una persona infectada con Delta Plus para ser contagiado

26/06/2021 - 11:29:27

RT.- Melita Vujnovich, representante en Rusia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha explicado este sábado en una entrevista con la agencia TASS por qué las personas inoculadas con una vacuna anticovid tienen que seguir llevando mascarilla. "Aunque esté vacunado o haya padecido la enfermedad, debe llevar mascarilla. Porque aunque una persona vacunada no se pone enferma, el virus seguirá pasando por su cuerpo, se volverá más inteligente y, en algún momento, este virus se transmitirá a otra persona, incluso de forma asintomática", explica la funcionaria. Vujnovich instó también a guardar los tapabocas en un paquete higiénico, así como a cambiarlos cada dos horas. En el caso de que la mascarilla esté húmeda, debemos ponernos una nueva de inmediato. Nuevas variantes y mayor impacto en jóvenes En referencia a la variante Delta Plus, que es una mutación de la cepa Delta, detectada inicialmente en la India, Vujnovich advirtió que un individuo puede contagiarse solo con pasar cerca de alguien infectado con ella. "Esta cepa también es preocupante porque los datos preliminares que estamos recibiendo de la India indican que basta con caminar sin mascarilla al lado de una persona infectada con Delta Plus para enfermar", explicó, al tiempo que recordó que esta cepa ya ha sido localizada en Rusia. Asimismo, Vujnovich detalló que las nuevas variantes de covid-19 contagian cada vez más a personas más jóvenes en el país eslavo. De momento, las causas de esta tendencia están por esclarecerse. ¿Puedo vacunarme si tengo anticuerpos? Sí se puede. La representante de la OMS despejó las dudas de quienes tienen anticuerpos y, por lo tanto, temen inmunizarse, ya que consideran que la vacunación podría infligirles daño. "Si tiene anticuerpos, no significa que la vacuna le haga daño. Esto es absolutamente falso. A pesar del nivel de títulos de anticuerpos, es posible vacunarse con seguridad", aseguró. Virus en alza en tres países La representante constató que la OMS registra un aumento de los contagios en tres países de la región europea, entre los que figuran Rusia, Reino Unido y Portugal. "[...] Es alarmante para estos países, para sus sistemas sanitarios y para nosotros, porque esperábamos que el verano nos permitiera descansar, pero la situación es tal como la vemos", se lamentó Vujnovich. ¿Frenar la pandemia en 2021? La funcionaria ve posible que el mundo se libre de la pandemia este año, aunque —recalca— para ello hace falta que cada individuo tenga un enfoque responsable al problema, ya que en situaciones como esta solo valen los esfuerzos conjuntos de la humanidad. Por otra parte, Vujnovich dijo que la vacunación universal frenará al coronavirus, si bien es necesario no alargar este proceso debido a la aparición de nuevas mutaciones de la enfermedad.