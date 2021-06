Máscaras de buceo: Alternativa que reduce posibilidad de internar pacientes a terapia intensiva





26/06/2021 - 10:29:22

En la Caja de Salud Cordes La Paz los médicos adaptaron una máscara de buceo para que funcione como respirador y ayude a la recuperación de los enfermos con la Covid-19. De esta manera se reduce la posibilidad de que el paciente ingrese a terapia intensiva. El aparato permite proporcionar 30 libras de oxígeno por minuto. “Es un sistema que nos dio resultados porque evitó que entren en una ventilación mecánica; entonces, es darle otra alternativa más al paciente, porque al recibir una mayor cantidad de oxígeno, evitamos intubarlo”, informó el director regional de la Caja de Salud Cordes, Ronald Gandarillas. Gandarillas dijo que ese proyecto se hace en otros países, en el caso de la Caja de Salud Cordes, lo adaptaron y aplicaron desde la primera ola de la pandemia. Explicó que es una máscara de buceo snorkel y que en la parte superior tiene un tubo con orificios pequeños; y acondicionaron una válvula con dos conductos, por una entra el oxígeno –donde se colocan tubos corrugados que luego se conectan a otros sistemas– y por la otra sale el aire. “Esa máscara me salvó la vida”, afirmó el alcalde Iván Arias en el tercer programa radial “La Paz en paz” que se difundió el jueves, en referencia al tratamiento que recibió cuando se contagió del virus en 2020. El médico contó que la autoridad municipal usó por varios días el artefacto que fue el adecuado, luego de un análisis que hicieron en el personal de salud de ese nosocomio. Gandarillas destacó el uso de la máscara porque el porcentaje de mortalidad de un paciente que entra a UTI es elevado y el fin es evitar la intubación. “Hemos podido adaptar esta válvula para que mejore el ingreso de flujo de oxígeno; además, la máscara permite que no haya pérdida de aire”, afirmó el médico, quien aseguró que varios pacientes ya vencieron el virus con este artefacto. El profesional en salud sostuvo que la cantidad de días para el uso de la máscara depende de la reacción que presenta el organismo del paciente y que siempre debe estar asistido y monitoreado por un médico, no puede ser utilizado de manera particular. Gandarilla dijo que la máscara de buceo fue presentado al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz; algunas clínicas y nosocomios públicos se contactaron para tener más detalles; el costo es variable, depende de la disponibilidad de los insumos, pero llega a costar entre 400 y 700 bolivianos. En esa línea, el galeno instó a la ciudadanía a que continúe con el uso del cubrebocas para evitar contagiarse de la Covid-19; sugirió no utilizar los barbijos con filtro porque no funcionan y tampoco todos los de tela. La Alcaldía de La Paz reportó el viernes que se registraron 214 nuevos pacientes con la Covid, en el municipio paceño, el jueves 293 y el miércoles 263 personas con el virus.