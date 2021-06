Desde 2020, Quintana criticó en 5 ocasiones al gobierno de Luis Arce





26/06/2021 - 09:22:33

Página Siete.- Desde fines de 2020, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, se mostró crítico contra el gabinete de Luis Arce en al menos cinco ocasiones. El último episodio se dio a raíz del tratamiento de la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía, que Quintana consideró como un “premio” a la Policía tras el motín y el supuesto “golpe de Estado” de 2019. Casi dos semanas después del 9 de noviembre de 2020, cuando Arce posesionó a su gabinete, Quintana, en contacto con la radio online argentina Data Urgente, mencionó que quienes fueron integrantes del gabinete del entonces presidente Evo Morales y otros deben ser incorporados en el equipo de Arce. “Son hombres y mujeres extremadamente valiosos, que han transformado la historia de este país, y lo mínimo que tendría que hacerse con ellos es que estén cerca del Gobierno, como corresponde”, sostuvo en aquella ocasión y alertó: “Prescindir de ellos entonces sería un gravísimo error”, del actual Gobierno. Quintana, que estuvo asilado en la Embajada de México tras la crisis social de 2019, es considerado como parte de la “línea dura” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y acusado por sus detractores de haber presionado a los medios de comunicación y perseguido a adversarios políticos cuando era autoridad. Segundo caso El segundo momento se dio este año, el 10 de enero. Tres días antes, el ahora presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, publicó en las redes sociales, tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos, por parte de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump: “Así es la vida en política, son tiempos, etapas y ciclos que uno tiene, nadie puede creerse imprescindible. El político también pasa de moda o su etapa concluyó o su ciclo terminó, o su tiempo se acabó”. Ante ello y en un ampliado de candidatos masistas a las elecciones subnacionales, que se realizó el 10 de enero en el Chapare, Quintana criticó el punto de vista de Rodríguez. “Estoy escuchando con asombro, con estupor, con indignación, estoy solamente escuchando, tomando nota de algunas reflexiones, algunos comentarios acerca de que algunos compañeros ya han cumplido su ciclo, algunos compañeros deben jubilarse, que tienen que dar un paso al costado, que hay un relevo y por lo tanto son políticamente, implícitamente prescindibles”, relató Quintana observando a Rodríguez. El exministro alineó a Rodríguez en el “pensamiento neoliberal” y a los partidos de la derecha. Tras ello, el senador borró su publicación en redes. El tercer episodio El tercer caso se dio el 3 de marzo, durante la campaña electoral para las subnacionales en el Chapare cuando Quintana reapareció y declaró: “O descolonizamos a las Fuerzas Armadas o permitimos que haya golpes de Estado, y lo mismo con la Policía y lo mismo con el Poder Judicial”. En un encendido discurso, Quintana se estrelló contra la Policía, cuya gestión ha sido elogiada por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Y si bien algunos masistas no ven con buenos ojos el actuar de Quintana, otros destacaron la opinión del exministro y hasta propusieron que ingrese al gabinete de Arce, tal cual indicaron el 4 de marzo los diputados Juanito Angulo y Daniel Rojas. “Prácticamente, por el tema de tratarse de justicia con las víctimas de Sacaba y Senkata no ha hecho nada hasta ahora nuestro ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo)”, dijo Rojas según Erbol. Angulo manifestó que debe considerarse la solicitud de algunos sectores sociales, de incorporar a Quintana en el gabinete de Arce. Aquel episodio es el el tercer desencuentro entre Quintana y el gobierno de Arce, cuya factura pagó Del Castillo. El cuarto momento El cuarto episodio se dio el 14 de abril de este año, cuando Quintana, a raíz del escándalo de corrupción en el que estuvo implicado el entonces ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, insinuó que el gabinete de Arce “ya está afectado”. “Políticamente el gobierno de Luis Arce ya está afectado, todo acto de corrupción daña la credibilidad política e institucional de un gobierno”. La última fricción El jueves, Quintana calificó como una “política torpe” del actual gobierno de Arce el tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana y lo consideró como “premio” a la Policía después del motín y supuesto “golpe de Estado” de noviembre de 2019. Agregó que aquello ni siquiera se dio en la dictadura de Luis García Meza. “Aquí esta lo terrible, lo que se está haciendo es premiar a la Policía, después de que la Policía se nos amotina, da golpe de Estado, nos persigue, nos masacra, nos lapida, nos roba, nos asesina, nos extorsiona, etcétera, etcétera (…) Ni siquiera la dictadura de García Meza le había concedido a la Policía una carrera de generales”, dijo Quintana. Ante ello, ayer Del Castillo respondió: “De ninguna manera se puede comparar el gobierno de Luis Arce con el gobierno de García Meza”. Del Castillo afirmó que la opinión del exministro es personal y que no representa al Gobierno, del que Quintana ya no forma parte. “No comparto esta postura porque es una postura personal que no representa una postura del Gobierno nacional, y así como de esta persona podemos escuchar distintas voces porque vivimos en un país democrático”, refirió el Ministro de Gobierno. Quintana fue tres veces ministro de la Presidencia y su última gestión fue en 2019.