Quiroga llama líder opositor a Quintana después que éste arremetiera contra el MAS





26/06/2021 - 09:14:05

El Deber.- Las palabras que vertiera el exministro, Juan Ramón Quintana, contra el proyecto de Ley de Ascensos de la Policía provocaron más de una reacción y uno de los más acérrimos opositores del Gobierno, el expresidente Jorge Tuto Quiroga saludó a Quintana y lo denominó “nuevo líder de oposición” en tono irónico. “El vocero de Evo Morales, Capitán América, compara a gobierno de @LuchoXBolivia con un régimen atroz, señalando que "ni siquiera la dictadura de García Meza..." actuó como el actual gobierno. Tenemos un nuevo líder OPOSITOR”, tuiteó Quiroga este viernes, en su cuenta, @tutoquiroga. El jueves, el exministro de la Presidencia lanzó su ataque contra las FFAA y la Policía. Sobre esta segunda entidad dijo que estaba siendo premiada por el actual Gobierno con una Ley que les facilita la carrera de generales, luego que la misma se amotinara y "golpeara al gobierno de Evo Morales". A primera hora, fue el portavoz de Gobierno, Jorge Richter, quien declaró que el Ejecutivo no compartía las afirmaciones del exministro y minimizó las apreciaciones afirmando que las mismas “no tienen mayor alcance”. Los legisladores masistas también salieron al paso por las palabras de Quintana, el senador Félix Ajpi dijo que pudo tratarse de un lapsus de la exautoridad y restó importancia a esas declaraciones; mientras que el diputado Ramiro Venegas prefirió hablar de la militancia de Quintana y no de sus afirmaciones. El Proyecto de Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y derivada a la de Senadores. El oficialismo intentó aprobar la norma para ofrecerla en el aniversario de la Policía que era el 24 de junio, pero los tiempos no alcanzaron y quedó postergada en su tratamiento hasta después del receso parlamentario.