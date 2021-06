Alarcón: Con la Ley de fortalecimiento, la corrupción será un negocio en Bolivia





26/06/2021 - 08:36:23

Página Siete.- La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó en sus dos estaciones el proyecto de Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción. A partir de esta norma --propuesta y defendida por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima-- “la corrupción será un negocio en Bolivia”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, quien criticó la incorporación de la figura del "colaborador eficaz". De los 21 delitos previstos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el anteproyecto, reduce la privación de libertad para cinco tipos penales, eleva la pena de otros ocho delitos, mantiene la pena de otros ocho y crea dos nuevos delitos (tráfico de influencias y prevaricato de jueces y fiscales), explicó el ministro. Colaborador Según el asambleísta, quien cometa un delito de corrupción por el que el daño causado al Estado oscile en un rango de entre $us 1 a $us 1 millón, y decida delatar a sus cómplices, se acogerá a la justicia restaurativa, manejada por la cartera de Justicia, jueces y fiscales, que podrán extinguir la acción penal. Sin embargo, quienes defienden la norma sostienen que ese “colaborador” de la justicia no podrá volver a ocupar un cargo público de por vida. La norma fue aprobada gracias al “rodillo oficialista”, dijo el asambleísta opositor, quien destacó que el anteproyecto ingresó a debate y fue aprobado sin previo conocimiento de la población. Lima, en declaraciones formuladas tras defender la Ley de fortalecimiento en la Cámara Baja y después de su aprobación, admitió que la socialización con el grueso de la ciudadanía comenzará recién. “Vamos a tener mucho tiempo para discutir entre los bolivianos. Ahora tiene que discutirse en el ámbito de instituciones. El proyecto de ley se va a difundir”, añadió al señalar que el proyecto comenzó a ser trabajado por el Consejo Nacional Contra la Corrupción desde el 26 de enero. El proyecto ya pasó al Senado, que comenzará su tratamiento cuando reanude sus actividades tras el receso parlamentario. Reducción de penas Pero las objeciones de Alarcón alcanzan también a la reducción de penas, que según dijo afectan a ocho y no a cinco delitos, como asegura Lima. “En el caso de retardación de justicia se reduce la pena contra malos jueces y fiscales de cinco a 10 años a tres y seis años, cuando debieron haberse endurecido. Esta ley es un incentivo a la corrupción”. En cuanto a la malversación de fondos, se elimina la multa y la agravante de un tercio de la pena. Beneficios en razón del cargo ya no se sancionaría con cárcel, sino con una multa. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública disminuiría a una sanción de ocho a cuatro años de prisión.