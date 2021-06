Fotografía muestra que el supuesto hijo de Evo y Zapata sí existió jurídicamente





26/06/2021 - 08:13:05

Correo del Sur.- Desde que se destapara el escándalo en 2016, el supuesto hijo que el expresidente Evo Morales tuvo con Gabriela Zapata, exgerente comercial de la empresa china CAMC, fue objeto de acusaciones, desmentidos, procesos y, finalmente, una sistemática negación de su existencia. Aquel año el periodista Carlos Valverde exhibió un certificado de nacimiento que daba fe de la existencia de un varón que se había registrado en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) con el nombre de Ernesto Fidel Morales Zapata. Los nombres de los padres de esta supuesta persona eran Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño, presidente del Estado y gerente comercial para Bolivia de la empresa china CAMC Engenering Co. Ltda., respectivamente, a la que se le atribuyeron contratos públicos por montos que sobrepasaban los 500 millones de dólares. Los efectos de las revelaciones son por demás conocidos. Actualmente, Zapata está en la cárcel de Obrajes de La Paz y la existencia del hijo ha sido negada sistemáticamente, incluso por ella misma, que fue procesada y sentenciada por mentir sobre su existencia. No obstante, el periodista Juan José Toro sí vio la partida en la que consta la inscripción del nacimiento del supuesto hijo de Morales y Zapata; incluso la fotografió. El detalle es que, después, la partida desapareció. Está en el libro 42 que la Oficialía Colectiva del Registro Cívico número 15 de Cochabamba manejaba en 2007. El 18 de junio de ese año se emitió la partida No. 51, que certificaba la existencia de un niño varón supuestamente engendrado por Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Según lo que se puede leer en esa partida, el niño nació en La Paz, provincia Murillo del departamento del mismo nombre, a las 11:30 del 30 de abril de 2007. No se conocen las razones por las que fue inscrito en Cochabamba, pero la oficial que lo registró fue Ivette Gonzalez Egüez sobre la base de un certificado médico de nacido vivo expedido por la médica Verónica Bustillos Riveros. En el momento de la polémica se dijo que este último certificado era falso pero, al margen, se consigna a dos testigos del nacimiento, José Silvio García Soria, con cédula de identidad 3007136, y Javier Escalera Calizaya, con documento 4465168. Si, en efecto, el niño nunca nació y se lo inscribió con certificado de nacido vivo falso, esas dos personas tendrían que ser procesadas por falso testimonio. Para anular una partida de nacimiento es preciso demostrar que este se emitió con vicios de nulidad, pero si lo que se pretende es demostrar la inexistencia de una persona, hay que presentar el certificado que lo acredite; es decir, el de defunción. Zapata fue sentenciada a diez años de cárcel por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y otros delitos de corrupción. ACCESO A LA BASE DE DATOS DEL SERECI El acceso a la base de datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí) está cerrado por varios candados informáticos. El último fue puesto el 1 de junio de este año, mediante una comunicación por correo electrónico que el responsable de procesos biométricos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Esaú Dávila Chapana, emitió a todos los directores departamentales del Serecí. Mediante esa instrucción, que es denominada “solicitud”, se establece que todos los funcionarios del Serecí llenen un archivo Excel cada vez que realicen una búsqueda en el sistema. De esa manera, ahora puede saberse quién ingresó a la base de datos, a qué hora, qué buscó, por qué, para qué y a quién proporcionó información. Los cuidados no son nuevos pues datan de 2016, justamente después del escándalo por el supuesto hijo que el entonces presidente Evo Morales habría tenido con Gabriela Zapata.