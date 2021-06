Los inmunodeprimidos serían los primeros en recibir dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19





25/06/2021 - 20:10:09

RT.- El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), que forma parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), ha discutido esta semana la necesidad suministrar de vacunas de refuerzo contra el coronavirus a ciertos grupos de la población, así como otras cuestiones relacionadas con los fármacos anticovid. Sin llegar a emitir recomendaciones concretas en este ámbito, el organismo reconoció que el primer grupo que podría necesitar un refuerzo de este tipo serían las personas inmunodeprimidas, que a menudo no generan anticuerpos después de las dosis regulares de las vacunas contra el covid-19, recoge The Verge. "No hay datos que respalden las recomendaciones de dosis de refuerzo en este momento", salvo la advertencia para ciudadanos "severamente inmunodeprimidos que no pueden producir una respuesta fuerte", confirmó Sharon Frey, miembro del ACIP y directora clínica del Centro para el Desarrollo de Vacunas en Escuela de Medicina de la Universidad de Saint Louis. De momento, los estudios en curso están analizando la durabilidad de la protección de las vacunas y su eficacia contra diferentes cepas. El objetivo último es verificar si las personas deben recibir una tercera (o segunda, en el caso de Johnson & Johnson) dosis de un antídoto existente o una nueva inyección con una forma actualizada de la vacuna dirigida a variantes específicas. "Si comenzamos a ver un aumento en las reinfecciones en las personas o nuevas infecciones en las personas que han sido vacunadas, esa será nuestra pista de que debemos actuar con rapidez", apuntó Frey. Por su parte, Helen Talbot, miembro del ACIP y profesora asociada de medicina en la Universidad de Vanderbilt, advirtió que "antes de darles a todos los refuerzos, realmente necesitamos mejorar la tasa general de vacunación".