Presidente de Colombia sufrió un atentado en el helicóptero en que viajaba





25/06/2021 - 19:36:05

La tarde de este viernes 25 de junio, el helicóptero en el que se movilizaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue atacado desde tierra en Norte de Santander. El jefe de Estado viajaba del municipio de Sardinata hacia Cúcuta cuando la aeronave al recibió varios disparos. En el helicóptero también iban los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano. Todos resultaron ilesos del ataque y ya están a salvo. Duque llegó a Sardinata para presentar los avances ‘Paz con Legalidad’ dentro del capítulo ‘Catatumbo Sostenible’. En el evento también participó el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. “Hoy adelantamos una nueva jornada de trabajo en Norte de Santander, para conocer los avances de la política de #PazConLegalidad en el #CatatumboSostenible. En esta región estamos trabajando para impulsar el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”, informó en Twitter el presidente. Desde el Ejército Nacional confirmaron que el helicóptero en el que viajaba Duque pertenece a la Fuerza Aérea, mientras que desde Presidencia reiteraron que no hubo lesionados. Minutos después ya desde Cúcuta el presidente entregó una declaración: “Íbamos el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal”, aseguró el mandatario. Agregó además: “Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”. Duque además dijo que con ese tipo de actos no lo amedrantan y pidió investigación para dar con los responsables del atentado del que fue objeto. “Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas, seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le he dado instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas”. Desde Presidencia enviaron un video de cómo quedó la aeronave después de recibir ataque. Se ve cómo los disparos rasgaron el armazón del helicóptero pero ninguna bala logró perforar.