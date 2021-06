Del Castillo: Quintana no representa la postura del Gobierno





25/06/2021 - 12:35:16

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que los gobiernos de Luis García Meza y de Luis Arce no pueden ser comparados entre sí y aseguró que los dichos del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre la ley de ascensos policiales, no representan al Gobierno. Las declaraciones del ministro de Gobierno fueron una respuesta a la "postura personal" de Quintana, quien aseguró que la Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía era un "premio" que “ni siquiera la dictadura de García meza le había concedido a la Policía”. “De ninguna manera se puede comparar el gobierno de Luis Arce con el gobierno de García Meza, porque el gobierno de Lucho Arce ha recuperado la democracia en nuestro país y el gobierno de García Meza toralmente lo contrario, más bien se asemejaría García Meza a la señora Jeanine Añez, dos personas que han dado golpe de Estado en nuestro país”, manifestó en contacto con el programa No Mentirás de la Red PAT. “No comparto esta postura porque es una postura personal que no representa una postura del Gobierno nacional y así como esta persona podemos escuchar distintas voces porque vivimos en un país democrático”, señaló. El ministro reiteró que la ley aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora pasó a la de Senadores será en beneficio de toda la carrera policial, “para mejorar la institucionalidad, para mejorar la verticalidad al interior de la institución policial y para generar instituciones mucho más sólidas que el día de mañana no estén pendientes de un político de turno”.