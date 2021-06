6 puestos de vacunación masiva atenderán este domingo en Santa Cruz sin restricciones de terminación de carnet







25/06/2021 - 12:25:21



El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, indicó que gracias a un esfuerzo que viene a realizando la Gobernación, las universidades, voluntarios y el sector privado, se ha establecido que este domingo 27 de junio se habilitarán 6 puestos de vacunación masiva, de los cuales 5 aplicarán primeras dosis (Universidad Domingo Sabio, Universidad Evangélica Boliviana, Centro de Salud Los Tusequis, Caja Petrolera y el Colegio Nacional Florida), mientras que en la Fexpocruz solo se colocarán segunda dosis a las más de 2000 personas que tienen que completar su esquema de vacunación.

“Pedimos a la población que aún no acudió a recibir su segunda dosis, lo haga este domingo y acuda a la Fexpocruz a recibir su vacuna”, remarcó Pacheco al decir que una vacuna salva vidas y no se puede permitir que se pierda, ya que una vez descongelada la vacuna solo tiene una vida útil de cinco días y no se puede permitir que se desechen las dosis.

Los seis puestos de vacunación atenderán a la población mayor a 30 años sin restricción de terminación de cédula de identidad, entre las 08:00 y las 14:00 horas.