Compañero de Cristiano Ronaldo revela la dieta que cumple el CR7: Todos los días come lo mismo





25/06/2021 - 11:47:00

Este fin de semana comienzan los octavos de final de la Eurocopa y uno de los duelos más atractivos en el cuadro es Bélgica-Portugal. En vísperas de este encuentro, que se jugará el próximo domingo en Estadio La Cartuja de Sevilla, un compañero de Cristiano Ronaldo habló sobre los secretos en su preparación. Se trata de Daouda Peeters, un joven belga que comparte vestuario con él en la Juventus, publica Infobae. “Siempre come lo mismo: Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola”, aseguró Peeters en una entrevista concedida al porta del periódico HLN, que lo presenta como el único belga que ya ha jugado con CR7. La dieta de Cristiano Ronaldo para seguir siendo uno de los mejores futbolistas del mundo a los 35 GQ publicó en diciembre que a dieta de Cristiano Ronaldo es una parte fundamental para que el jugador siga jugando al nivel al que nos tiene acostumbrados. Pero no solo la comida es importante, también lo es la manera de distribuirla a lo largo del día. La dieta de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se divide en cinco o seis comidas, las cuales toma cada 4 horas aproximadamente. De esta manera, el portugués se asegura de tener y liberar energía de manera constante a la vez que su metabolismo trabaja de manera ininterrumpida. En qué consiste la dieta de Cristiano Ronaldo La comida más importante del día para todos, seamos atletas o no, es el desayuno. Y como es de esperar, el jugador de la Juventus se toma esto muy en serio. Su desayuno es de lo más completo. Desayuno: el portugués empieza el día con una buena dosis de fruta y zumos. A esto le suma carbohidratos en forma de tostadas con aguacate acompañadas de jamón y huevos para incluir proteínas. El queso tampoco falta en este desayuno que lo completa con café. Media mañana: la dieta de Cristiano Ronaldo es alta en verduras y frutas y a media mañana vuelve a añadir este tipo de alimentos junto a unas tostadas para seguir dando energía a su cuerpo. Almuerzo: es muy poco probable que veamos al futbolista comiendo carne roja. Para su alimentación prefiere pollo y sobre todo pescado. Pez espada, sardina, lubina son los favoritos en la dieta de Cristiano Ronaldo. Junto a esto irá algo de verdura o cereales. Y si es día de partido, la pasta integral es el plato estrella. Merienda: para la comida anterior a la cena el portugués prefiere algo ligero, así que la fruta es el snack perfecto para mantener la energía necesaria hasta la noche. Cena: el pescado vuelve a ser principal en la cena para aportar las proteínas necesarias que acompaña como siempre con verduras, legumbres o cereales integrales. Lo que no encontrarás en la dieta de Cristiano Ronaldo Si hay algo que no veremos en la dieta del jugador es alcohol y bebidas azucaradas. El futbolista solo bebe agua o unas bebidas nutricionales especiales que le aportan minerales, vitaminas y carbohidratos para mantenerse hidratado y con energía. Las comidas congeladas son otro tipo de producto que tampoco forma parte de su dieta. Todo lo que come es fresco y natural. No obstante, lo que sí se puede ver de vez en cuando es algún capricho como pueda ser algo de chocolate o un poco de tarta.