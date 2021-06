Cuatro muertos y 159 desaparecidos deja al momento la torre derrumbada en Miami





25/06/2021 - 11:16:04

El edificio que este jueves se derrumbó parcialmente en Miami dejando al menos cuatro muertes, 159 desaparecidos e imágenes dantescas, se había estado hundiendo poco a poco en la tierra, según ha denunciado un investigador. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine, que ha confirmado las cifras en una rueda de prensa, ha señalado, no obstante, que otras 120 personas han sido halladas con vida. "Desafortunadamente ha sido una noche trágica. Tenemos a 120 personas localizadas, lo cual es una muy buena noticia. Pero los números de personas desaparecidas han aumentado a 159", ha señalado. Además, ha dicho, "hay que informar de la muerte de cuatro personas". "Quiero ser muy clara sobre las cifras, van variando. Seguiremos actualizando los datos en cuanto podamos", ha matizado antes de señalar que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona. En este sentido, ha expresado que "aún tienen esperanza de encontrar a gente con vida", según informaciones de la cadena de televisión CNN. "Seguiremos buscando y rescatando porque tenemos esperanza", ha indicado. El Cuerpo de Bomberos ha manifestado así que a lo largo de la noche se han podido escuchar algunos sonidos procedentes de los escombros, lo que podría ser un indicio de que hay personas con vida atrapadas debajo. "Tenemos esperanzas, y cada vez que oímos un sonido nos centramos en esa área", ha matizado el jefe de los servicios de rescate, Ray Jadallah. Shimon Wdowinski, profesor del departamento de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, ha señalado al diario USA Today que el año pasado la institución publicó un estudio sobre la inestabilidad de esa zona de Miami. En ese estudio detectaron que las torres Champlain, construidas en 1981 en el área de Surfside, se habían venido hundiendo a razón de dos milímetros al año desde la década de 1990. Probablemente, señala el investigador, en los últimos años ese ritmo se había acelerado. Wdowinski es cuidadoso y aclara al diario que hasta el momento no hay ninguna evidencia que relacione ese hundimiento progresivo con la tragedia del jueves. El estudio de su departamento, publicado el año pasado, se basó en datos recolectados entre 1993 y 1999 por satélites europeos. El objetivo era identificar las zonas de Miami que pudieran registrar hundimientos o que pudieran ser afectadas por el aumento en el nivel del mar. Salvo algunas áreas concretas, la ciudad no presentaba hundimientos graves. "No le dimos importancia" Sin embargo, el investigador recuerda que las torres Champlain registraban un hundimiento inusual. Pero el dato fue relegado a una línea del documento. "No le dimos mucha importancia", admite el profesor. Otro catedrático entrevistado por USA Today, Matthys Levy, profesor de la Universidad de Columbia y autor del libro Por qué los edificios se caen, ha explicado que el subsuelo puede compactarse con el tiempo, afectando a la cimentación. "Un milímetro puede parecer poco, pero cuando lo sumas a lo largo de los años, se convierte en una cantidad grande", ha señalado. La parte del edificio que colapsó pudo situarse en una zona de hundimiento más rápido, provocando un desequilibrio en relación a la otra parte, que tal vez no se hundía a la misma velocidad. Por ley, la estructura de los edificios en Florida debe ser revisada cada 40 años. Las torres Champlain estaban ahora mismo en ese proceso.

"Vimos a gente pidiendo auxilio en los balcones" Tras la tragedia, han surgido varios testimonios de personas que presenciaron los hechos. Uno de esos testigos es Juan Esteban Triana, que ha declarado a la cadena BBC que el fuerte ruido lo despertó a las dos de la madrugada. "Nos despertamos por una onda de sonido que azotó las ventanas y salimos a ver qué pasaba", ha relatado el joven brasileño que vive cerca de las torres. "Lo primero que hicimos fue salir a la calle y vimos a gente en los balcones pidiendo auxilio y alumbrando con las linternas de sus teléfonos". "Estaban gritando desesperadamente. Nosotros intentamos socorrerlos pero no nos dejaron pasar. Fue muy frustrante porque estábamos frente a las personas que estaban pidiendo auxilio y no podíamos hacer nada", ha agregado. Shmuel Balkany ha relatado a CNN que estaba caminando por la zona con su hermano cuando escuchó "un gran ruido". "Pensamos que era una moto, pero al voltear solo vimos una nube de polvo que venía hacia nosotros. Corrimos en esa dirección, con nuestras camisetas cubriendo la cara para protegernos del polvo", ha recordado. Su hermano Mich coincide en que es lo más cercano que ha visto al colapso de las Torres Gemelas en 2001. "Estamos aún en shock, nuestras mentes aún lo están procesando".