Tornado arrasa con varias aldeas y deja decenas de heridos en la República Checa





25/06/2021 - 10:37:40

RT.- Un potente tornado ha azotado este jueves por la noche la región de Moravia de la República Checa en su frontera sur con Eslovaquia, destruyendo partes de algunas localidades y dejando decenas de heridos a su paso, según datos de los servicios de emergencia. Los rescatistas también señalaron a la televisión local que hay víctimas mortales, pero aún se desconoce su número exacto. Hasta ahora solo se ha confirmado la muerte de tres personas. Siete municipios de Moravia del Sur han sufrido graves daños materiales, con Hrusky y Breclav entre las zonas más afectadas. La ciudad de Hódonin se quedó parcialmente sin electricidad, con vehículos destruidos y edificios con ventanas rotas y techos arrancados. JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 24, 2021 Por su parte, el alcalde de la localidad de Moravska Nova Ves, Marek Kosut, habló sobre centenares de casas sin techo, árboles arrancados, camiones volcados, carreteras inundadas, fugas de gas y falta de electricidad. Asimismo, señaló que los rescatistas no tienen forma de llegar a diversas zonas afectadas. La potente tormenta también hizo volar el techo del pabellón deportivo, dañó el estadio y una residencia de ancianos, donde varios jubilados resultaron heridos. Aproximadamente 70.000 personas se quedaron sin electricidad en el país después de las tormentas, más de 40.000 de ellas en Moravia del Sur, confirmó CTK. Actualmente los servicios de emergencia siguen trabajando y tratan de llegar a las zonas de difícil acceso. Tornádo Lužice. pic.twitter.com/pshXYUAUOW — Martin Masařík (@MasarikMartin) June 24, 2021