Los iPhone bloquean la conexión WiFi al derivar a una red de extraño nombre: La solución es simple





25/06/2021 - 10:30:58

RT.- Un experto informático identificó recientemente un 'bug' de iPhone que puede bloquear la conexión WiFi y deshabilitarla permanentemente, sin que reiniciar el dispositivo pueda solucionar el problema. Reportada por primera vez por Bleeping Computer, la vulnerabilidad fue descubierta por el ingeniero Carl Schou, quien comenzó a tener problemas al acceder a una red de WiFi llamada % p% s% s% s% s% en su iPhone. Al tratar de conectarse a ella, se dio cuenta de que su celular quedó impedido de acceder a cualquier otra red. Trató de solucionarlo cambiando el nombre de la señal (SSID) y reiniciando su 'smartphone', pero ninguna de las opciones ayudó. "Después de unirme a un WiFi personal con el SSID '% p% s% s% s% s% n', mi iPhone desactivó permanentemente su funcionalidad WiFi. Ni reiniciar ni cambiar el SSID lo soluciona", detalló Schou en un tuit. El ingeniero explicó que el problema se le presentó en un iPhone XS, con iOS 14.4.2. Pero no fue el único caso: Bleeping Computer probó el 'bug' en un iPhone con la última versión de iOS, la 14.6, y el problema seguía ahí: el WiFi se bloqueó al conectarse a esa red inalámbrica de nombre extraño. En teoría, este error podría ser un riesgo de seguridad, puesto que permitiría que piratas informáticos instalen puntos de acceso WiFi para hacer que los iPhones de otras personas se conecten a ellos sin necesidad de una contraseña, 'hackeando' así sus dispositivos (aunque sea temporalmente). El 'bug' no se pudo replicar en Android, por lo que parece estar aislado en el sistema operativo iOS de Apple. Los expertos en seguridad creen que un problema de análisis de entrada podría ser la causa. En detalle, el carácter '%' podría confundir al iOS en términos de comandos de programación y variables. Afortunadamente, la solución es simple: simplemente hay que restablecer la configuración de red, sin mas que ir a Configuraciones> General> Restablecer> Restablecer configuración de red. En definitiva: cuando use su iPhone, debe evitar los puntos de acceso desconocidos para mantener su dispositivo lo más seguro posible. Y si tiene que usar WiFi en cafés u hoteles, por ejemplo, es recomendable usar una VPN.