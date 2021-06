Periodista encuentra a un bebé perdido cuando se proponía hacer un reportaje sobre su desaparición





25/06/2021 - 10:26:14

En Palazzuolo sul Seni, localidad de la provincia de Florencia, el periodista italiano Giuseppe di Tommaso resolvió accidentalmente el caso de un niño de 21 meses que llevaba dos días desaparecido: camino a la casa de la familia, a la que se proponía entrevistar para un reportaje audiovisual, halló por pura casualidad al bebé perdido, informa ANSA. El infante, Nicola Tanturli, salió de su casa por sus propios pasos en algún momento de la noche del lunes, sin que nadie se percatara. En su búsqueda participaron un helicóptero y numerosos agentes de la Policía, bomberos, voluntarios y socorristas. Este miércoles, el periodista del canal italiano RAI, que cubría la historia, salió de su coche ya cerca de la casa de la familia porque, dijo, simplemente se sintió mal. Mientras caminaba, escuchó ruidos provenientes de una cañada cubierta de árboles y arbustos. "Empecé a gritar 'Nicola', pensando que podía ser el niño. Escuché 'mamá', 'mamá'", contó Di Tommaso. "Volví corriendo, detuve un coche de la Policía y fueron a buscar al niño", detalló. Inicialmente los oficiales no creyeron que los sonidos que se escuchaban en la espesura fueran del menor, pero bajaron a la quebrada para cerciorarse. Mientras ellos dudaban, "Nicola asomó su cabecita entre la hierba alta y dijo 'mamá'", relató el agente policial Danilo Ciccarelli. "Comprobé que no estuviera herido. No tenía nada, sólo un pequeño golpe y unos rasguños. Luego me agarró por el cuello y lo llevé lentamente de vuelta a la carretera, con ayuda del periodista en el último tramo", dijo el policía. El niño fue encontrado a unos tres kilómetros de su casa y llevado de inmediato a un hospital para un examen médico. Según los medios locales, solo sufrió heridas leves, y su vida y salud no están en peligro. El padre del niño agradeció por televisión a todos los involucrados en la búsqueda.